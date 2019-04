Olga Tokarczuk Honorowym Obywatelem Wrocławia

Tokarczuk, rocznik 1962, z wykształcenia psycholog. Po studiach na warszawskim uniwersytecie związała się na dobre z Dolnym Śląskiem.

Najpierw trafiła do Wałbrzycha (pracowała w poradni zdrowia psychicznego), później do Nowej Rudy, ostatnio mieszka we Wrocławiu. Ta polska pisarka jest ceniona nie tylko w Polsce (jest m.in. dwukrotną laureatką Nagrody Literackiej „Nike” za powieści: „Bieguni” i „Księgi Jakubowe”), ale też na całym świecie: w ubiegłym roku została laureatką The Man Booker International Prize 2018 za powieść „Bieguni” (w tym roku dostała kolejną nominację do Nagrody Bookera za „Prowadź swój pług przez kości umarłych”).

Wiele jej książek zostało przeniesionych na ekran (m.in. na podstawie „Prowadź swój pług...” Agnieszka Holland i Kasia Adamik nakręciły na Dolnym Śląsku w 2016 roku film „Pokot”).

Rada Miejska postanowiła też przyznać Nagrody Wrocławia: Józefowi Kazimierzowi Jagielskiemu, współtwórcy badań genetycznych we Wrocławiu za wszechstronne stosowanie nowych technologii w medycynie; Andrzejowi Küblerowi – autorytetowi w dziedzinie anestezjologii i medycyny paliatywnej, wieloletniemu kierownikowi kliniki anestezjologii i intensywnej terapii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana

Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu; Pawłowi Banasiowi – historykowi sztuki, kulturoznawcy, twórcy działu sztuki współczesnej w Muzeum Narodowym we Wrocławiu; Andrzejowi Marii Turkiewiczowi – społecznikowi, wolontariuszowi za działalność społeczną na rzecz mieszkańców Wrocławia; Regionalnej Radzie Olimpijskiej we Wrocławiu – za szczególnie aktywne przekazywanie młodym ludziom uniwersalnych wartości; Polskiemu Towarzystwu Numizmatycznemu, Oddziałowi we Wrocławiu – w 70. rocznicę istnienia ruchu numizmatycznego we Wrocławiu.

Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Dniu Święta Wrocławia 24 czerwca 2019roku.