Oleśnicki Kompleks Rekreacyjny Atol zaprasza!

Wydarzenie poprowadzą najlepsi instruktorzy z różnych stron Polski m.in. z Łodzi, Zielonej Góry, Wołowa, Wrocławia, Prusic, Brzegu Dolnego.

Organizator przygotował bogaty pakiet startowy – każdy z uczestników otrzyma profesjonalną koszulkę rowerową.

W połowie maratonu przygotowany będzie dla uczestników posiłek regeneracyjny.Wielu ochotników zadaje pytanie - Czy będziemy jechać 5 godzin bez przerwy? Nie macie się o co martwić, ponieważ pomiędzy każdą lekcją, która potrwa 50 min uczestnicy będą mogli skorzystać z 10-minutowej przerwy na odpoczynek i nabranie sił.

Czym jest Indoor Cycling? Najprościej mówiąc to jazda na rowerze stacjonarnym w grupie do porywającej i motywującej muzyki, gdzie instruktor podaje tempo oraz wskazuje ćwiczenia, które należy wykonać podczas jazdy. Co motywuje do uczestnictwa w takim wydarzeniu? Przede wszystkim atmosfera i ludzie, których można spotkać i poznać.

W Oleśnicy treningi Indoor Cycling cieszą się nie małą popularnością, uczestnicy zajęć wraz z instruktorami jeżdżą po całej Polsce na maratony do zaprzyjaźnionych klubów i udzielają się przy organizacji tego typu imprez.

Pięć godzin maratonu pod okiem profesjonalistów to spora dawka indoorfin, spalonych kalorii i wylanego potu, ale przede wszystkim duma uczestników z pokonanego dystansu i wysiłku.Na pytanie czy warto, uczestnicy zajęć mogą odpowiedzieć tylko: Warto!

Dzięki uczestnictwie w zajęciach i maratonach możemy poprawić swoją kondycję, budować wytrzymałość.

Co daje trening Indoor Cycling?

Zalety treningu mają zarówno cechy fizyczne jak i psychiczne. Do zalet fizycznych przede wszystkim zaliczyć można spadek wagi, ponieważ podczas godzinnych zajęć można spalić nawet 800 kcal w zależności od wagi,

poziomu zaawansowania oraz zaangażowania, poprawę w funkcjonowaniu układu krążenia, wzrost wytrzymałości.

Jeśli chodzi o zalety psychiczne to jako pierwsze można wymienić redukcję stresu, odprężenie i nabranie nowych sił dzięki motywacji innych.

Wszystkich maniaków jazdy indoor oraz outdoor zachęcamy do zgłoszenia swojego udziału w imprezie.

Zapisy przyjmowane są w kasie Siłowni OKR ATOL oraz u koordynatora wydarzenia: tel. 782 991 724 lub poprzez wiadomość m.stojko@atol.olesnica.pl.

W wiadomości zwrotnej otrzymacie formularz ze zgłoszeniem, gdzie znajduje się tabela wymiarów koszulek rowerowych. Ilość miejsc jest ograniczona.

Nie zastanawiaj się, do zobaczenia w Oleśnicy!

