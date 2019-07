Okulistyka pędzi do przodu jak szalona

Nie trzeba długo się przyglądać, by zobaczyć, że okulistyka mocno się ostatnio zmieniła. Inny sprzęt, dużo dokładniejsza diagnostyka, wreszcie – lepsza dostępność do terapii – nawet takich, które ratują widzenie pacjentom dotychczas skazanym na życie w ciemnościach – mówi Aleksandra Mimier, dyrektor M-MED Centrum Okulistycznego we Wrocławiu.

Okulistyka, podobnie jak inne dziedziny medycyny, pędzi do przodu jak szalona. Dla pacjentów oznacza to zupełnie inną rzeczywistość niż jeszcze kilkanaście lat temu, prawda?

Zdecydowanie. Zmienił się nie tylko sprzęt, którego używają lekarze, inne jest też podejście do zabiegów i hospitalizacji. Na Zachodzie już jakiś czas temu zorientowano się, że gdy jest możliwość to lepiej leczyć w ramach tzw. chirurgii jednego dnia. Oddziały takie obsłużą więcej chorych i do minimum skrócą czas pobytu pacjenta w szpitalu. Ma to wymierne korzyści dla całego systemu – pacjenci odczuwają mniejszy stres i nie są narażeni na zakażenia wewnątrzszpitalne, koszty maleją, a przez krótki czas hospitalizacji poprawia się dostępność usług, bo lekarze mogą przyjąć większą liczbę chorych. W Polsce, póki co, wciąż jest jeszcze sporo lóżek na tradycyjnych oddziałach okulistycznych, ale trend jest taki, by je redukować, a pacjentów leczyć w trybie jednodniowym. Nasz Zespół Chirurgii Jednego Dnia działa od ponad roku i nie mam wątpliwości – uruchomienie go było świetną decyzją, pacjenci są bardzo zadowoleni.

Z czym pacjenci mogą się zgłosić do M-MED Centrum Okulistycznego?

Nasi lekarze operują m.in. zaćmę, także w ramach NFZ. Sporo się poprawiło w tej kwestii – już nie trzeba wyjeżdżać np. do Czech, by ją usunąć, na miejscu też dostępne są szybkie terminy, u nas na zabieg usunięcia zaćmy w ramach NFZ pacjent czeka tylko 2 tygodnie! W krajach trzeciego świata zaćma to jedna z najczęstszych przyczyn ślepoty, my w Europie mamy szczęście- względnie łatwo i szybko można się z nią rozstać. Zabieg trwa zaledwie kilkanaście minut! NFZ refunduje wszczepienie soczewki jednoogniskowej, choć często pacjenci decydują się na pełnopłatny zabieg i soczewkę premium, bo dzięki niej mogą przy okazji pozbyć się wad wzroku, na przykład astygmatyzmu.

Oprócz tego, wybitny specjalista dr hab. n. med. Radosław Kaczmarek wykonuje u nas witrektomię. Wskazaniem do przeprowadzenia zabiegu są choroby siatkówki lub ciała szklistego. Jeszcze niedawno te schorzenia prowadziły do utraty wzroku, ale szansą dla chorych stała się właśnie witrektomia, która nie tylko zatrzymuje zmiany, ale jest nawet w stanie przywrócić widzenie i jest refundowana przez NFZ. Co jeszcze można leczyć w ramach NFZ?

Od 2015 roku działa w Polsce Program Lekowy w AMD, czyli zwyrodnieniu plamki związanym z wiekiem. To przewlekła, postępująca choroba charakteryzująca się stopniowym upośledzeniem widzenia centralnego będąca jedną z najczęstszych przyczyn ślepoty u osób po 50. roku życia. Na świecie na AMD cierpi niemal 1/3 osób powyżej 70. roku życia. AMD występuje w dwóch postaciach – suchej i wysiękowej. Sucha jest łagodniejsza i wolniej się rozwija, a leczenie oparte jest na suplementacji preparatami zawierającymi luteinę, zeaksantynę i antyoksydanty.

Rzadszą, ale znacznie trudniejszą w leczeniu wysiękową postać można spowolnić dzięki iniekcjom doszklistkowym, które refunduje NFZ w ramach programu. Zabieg przeprowadza się z znieczuleniu miejscowym, jest niemal bezbolesny i trwa zaledwie kilka minut, a może znacząco spowolnić rozwój choroby i ustabilizować widzenie. Im szybciej AMD zostaje wykryte, tym lepsze są rokowania. Dzięki nowoczesnym badaniom diagnostycznym, które możemy wykonać w naszym ośrodku np. ANGIO-OCT, OCT można wykryć AMD w początkowej fazie. Uczulamy więc pacjentów, by tego nie bagatelizowali. Warto wykorzystać wakacyjne dni, by umówić się na wizytę! Trwają zaawansowane prace, by NFZ refundował Program Lekowy w DME, czyli cukrzycowym obrzęku plamki. Według statystyk, choroba dotyczy nawet 14 proc. diabetyków, skala jest więc znaczna. Program byłby znacznym ułatwieniem dla chorych na DME, którzy w tej chwili mogą skorzystać wyłącznie z płatnych iniekcji. Gdy tylko będzie to możliwe, M-MED również stanie do konkursu, aby nasi pacjenci mogli skorzystać z bezpłatnej terapii.

A co z dziećmi? W mieście trudno znaleźć okulistę dziecięcego, nawet prywatnie... Czy macie Państwo jego usługi w ofercie?

Chcemy być ośrodkiem leczącym kompleksowo, dlatego w M-MED Centrum Okulistycznym wykonujemy specjalistyczne badania, które pozwalają wykryć ewentualne choroby i wady wzroku u dzieci. Diagnozujemy i leczymy zeza oraz niedowidzenie, a także wykonujemy badanie dna oka u wrześniaków pod kątem retinopatii wcześniaków oraz u niemowląt po fototerapii. Leczenie dzieci wymaga od lekarza bardzo dużej precyzji, wiedzy oraz umiejętności, a nasi lekarze są bardzo doświadczeni w tej kwestii. Mali pacjenci są badani w komfortowych warunkach, przez zabawę i za pomocą nowoczesnego sprzętu. Dobro małego pacjenta jest dla nas zawsze na pierwszym miejscu.

