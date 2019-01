Okradł 14 kościołów na Dolnym Śląsku! Ale już go mają [ZDJĘCIA, FILM)]

Kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności grozi mężczyźnie podejrzanemu o włamania i kradzieże z kościołów na terenie Dolnego Śląska i terenów ościennych. Podejrzany, który włamywał się do skarbonek kościelnych, usłyszał już zarzuty 14 włamań, w wyniku których jego łupem padły pieniądze w łącznej kwocie 6040 złotych. Zatrzymany przez trzebnickich policjantów mężczyzna to 40 - letni mieszkaniec powiatu oleśnickiego.

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy ustalili i zatrzymali mężczyznę podejrzanego o szereg włamań do obiektów sakralnych i znajdujących się w nich skarbonek z datkami od wiernych. Zatrzymany to 40 - letni mieszkaniec powiatu oleśnickiego. Sprawca włamał się łącznie do 14 kościołów znajdujących się we Wrocławiu, Trzebnicy, Brzegu, Jelczu Laskowicach, Oławie, Bierutowie oraz Ligotce Małej.

Jak się okazało, podejrzany w przeszłości był już karany za włamania i kradzieże. Zatrzymany przyznał się do zarzucanych mu czynów. Z ustaleń śledczych wynika, że do wszystkich zdarzeń doszło w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

Wobec mężczyzny sąd zastosował tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Policjanci wyjaśniają obecnie wszystkie okoliczności sprawy, w tym ustalają, czy 40 - latek nie ma na swoim koncie innych przestępstw. Za kradzież z włamaniem grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.