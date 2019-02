Okolice Wrocławia. W Lutynii mieszka coraz więcej ludzi, a autobusów jeździ tam, jak kot napłakał

"Urzędnicy obiecywali polepszenie komunikacji do osiedla Lutynia. Na razie mamy do dyspozycji tylko jeden autobus: 938, który kursuje co w sobotę i niedzielę co trzy godziny. Czy jest szansa na zmiany?" - pyta nasza Czytelniczka, Agnieszka Janiszyn. Sprawdzała reporterka Kinga Czernichowska.

- Ktoś, kto w weekend musi dojechać do pracy, a nie ma samochodu, ma naprawdę duży problem. Ja na szczęście jeżdżę autem. Ale warto zauważyć, że wprowadza się tutaj coraz więcej młodych małżeństw. Nie każdego stać na jeden czy dwa samochody - mówi Agnieszka Janiszyn, mieszkanka ul. Wodnej.

Jakiś czas temu prezydent Jacek Sutryk zapowiedział planowane na ten rok zmiany w komunikacji. O kursach do osiedla Lutynia nie było mowy (zobacz też: Jacek Sutryk ogłasza rewolucję w MPK. Zobacz, jakie czekają nas zmiany).

Czy miasto planuje zatem zmiany w komunikacji do osiedla Lutynia? Urzędnicy nie widzą przeszkód, by zwiększyć liczbę kursów linii 938, ale najpierw taki wniosek musiałby złożyć wójt gminy Miękinia.

- Lutynia położona jest poza granicami administracyjnymi Wrocławia, w związku z tym w kwestii liczby połączeń realizowanych przez linię autobusową 938 powinien odpowiedzieć wójt gminy Miękinia, który partycypuje w kosztach kursowania tej linii poza granicami Wrocławia - wyjaśnia Małgorzata Szafran z biura prasowego Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. - Po otrzymaniu wniosku o zwiększenie liczby połączeń na linii 938 od wójta gminy Miękinia nie ma żadnych przeszkód, aby wprowadzić takie zmiany w rozkładzie jazdy linii 938.

"A co z linią 138, która dojeżdża tylko do Leśnicy? Być może trasa mogłaby zostać przedłużona?" - dopytuje pani Agnieszka.

Takiej możliwości nie ma. - Linia autobusowa 138 jest linią miejską kursującą wyłącznie w granicach Wrocławia. Dlatego też nie jest możliwie przedłużenie trasy tej linii do Lutyni, do której dojeżdżają autobusy linii 938 - podsumowuje Małgorzata Szafran.