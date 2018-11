Ogrody Graua. Zrewitalizują historyczny Pałacyk Heimannów [WIZUALIZACJE]

Pałacyk zaprojektowany został według projektu Alberta Graua, który był niemieckim architektem. Oprócz budynku fundacji Heimannów zaprojektował także Pałac Ballestremów przy Włodkowica, budynek fundacji Fränkla na Ofiar Oświęcimskim oraz pawilony dla zwierząt we wrocławskim ogrodzie zoologicznym. Pracował również w zespole nadzorujące prace budowlane Nowej Synagogi na Łąkowej. Do Wrocławia przyjechał w 1868 roku, zmarł w 1900. Pałacyk Heimannów jest jedną z tych architektonicznych perełek, które po nim pozostały.

Budynek przy ulicy Gdańskiej 2 powstał z inicjatywy Henricha Heimanna, który na prośbę swojego zmarłego ojca, znanego bankiera Ernesta Heimanna, założył w nim fundację, która miała pomagać potrzebującym. Po II wojnie światowej w pałacyku urządzono oddziały dziecięce Wojewódzkiej Poradni Zdrowia Psychicznego. Potem, w latach 1964-1966, na podwórzu zbudowano pawilon leczniczo-wychowawczy, a pd 1974 do 2005 roku budynek był siedziba Specjalistycznego Zespołu Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej. Dziś niszczeje i na pewno stracił dawny blask. Już wkrótce ma się to jednak zmienić, bo prace rewitalizacyjne rozpoczną się już na przełomie grudnia i stycznia. Rewitalizacja Pałacyku to część inwestycji Echo Investment, w ramach której powstaną tu Ogrody Graua.

- Ogrody Graua to projekt dla bardzo wymagających klientów, który łączy dwa pozornie odmienne style: wielkomiejską funkcjonalność i industrialnego ducha przeszłości. W efekcie odzyskamy tę część Śródmieścia dla mieszkańców Wrocławia - mówi Nicklas Lindberg, prezes Echo Investment - mówi Nicklas Lindberg, prezes Echo Investment.

Ogrody Graua to 57 apartamentów - 8 z nich znajdzie się właśnie w Pałacyku Heimannów.

- W pałacyku powstanie 8 apartamentów. Chcemy w nim stworzyć również salę dla jego mieszkańców, w której będą mogli wspólnie spędzać czas. Mamy kilka pomysłów na nią, jednak ostateczna decyzja zapadnie w nieco późniejszym etapie, tak by wziąć pod uwagę również potrzeby i oczekiwania przyszłych mieszkańców - mówi Nicklas Lindberg, prezes Echo Investment.

Pałacyk zostanie zrewitalizowany, a niektóre jego elementy zostaną zachowane i jedynie nieco odświeżone. W dobrym stanie są bowiem elementy balustrady, klatka schodowa, schody i niektóre drzwi.

- Na pewno chcielibyśmy w jakiś sposób oddać to miejsce również wszystkim mieszkańcom Wrocławia i zachować ducha fundacji Heimanów. W jaki sposób? Myślimy m.in. o specjalnych akcjach dla mieszkańców, które planujemy organizować - dodaje Nicklas Lindberg, prezes Echo Investment.

Od 1991 roku Pałacyk Heimannów znajduje się na liście Wojewódzkiego Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu. Inwestycja jest pod okiem konserwatora zabytków. Zakończenie prac planowane jest na drugi kwartał 2020 roku.