W teorii ogródek działkowy może mieć każdy. Trzeba jednak uzbroić się w cierpliwość lub posiadać sporą kwotę pieniędzy, by stać się użytkownikiem zielonego zakątka. Działki w najlepszych lokalizacjach są zajęte, trzeba zapisać się na listę oczekujących. Można też odkupić ogródek, ale należy się liczyć ze sporym wydatkiem.

Kandydaci na działkowców nie zamierzają uprawiać ogórków. Zdecydowana większość zamierza je wykorzystywać w celach rekreacyjnych. Chodzi im o wypoczynek na łonie przyrody, o możliwość urządzenia grilla ze znajomymi.



Aby osiągnąć ten cel, musimy wydzierżawić teren od któregoś z Rodzinnych Ogródków Działkowych. Drogą na skróty jest odkupienie od działkowca jego ogródka, przy czym nie stajemy się wcale właścicielem działki. Płacimy odstępne - niekiedy nawet kilkanaście tysięcy złotych - za altanę, rosnące drzewka i uprawy. Tak czy owak rozliczamy się ze swoim ROD. W każdym z nich obowiązuje stała opłata - 180 zł - wynikająca z uchwały Polskiego Związku Działkowców. Do tego należy doliczyć tzw. opłatę inwestycyjną. Jest ona zróżnicowana, a wylicza się ją po uwzględnieniu wielu wskaźników (lokalizacja, jakość gleby, doprowadzenie wody i prądu itp.).



W najtańszych ogrodach może wynieść 50-60 zł, natomiast w tych lepiej położonych i zagospodarowanych - nawet 350 zł. To jednak nie koniec wydatków. Co roku działkowcy płacą za użytkowanie kawałka gruntu. Te opłaty wynoszą 150-250 zł.



Nie jest prowadzona ewidencja wolnych działek, natomiast co roku na stronie PZD pojawiają się informacje o miejscach, w których grunt możemy wydzierżawić. Większą popularnością cieszą się ogrody położone pomiędzy osiedlami niż na obrzeżach miasta, bo do tych ostatnich trzeba daleko dojeżdżać.



Gdzie wolne miejsca do dzierżawy



Zdecydowanie łatwiej jest wydzierżawić działkę od ROD w rejonie, w którym mamy słabo rozwiniętą komunikację miejską, a jakość gleby pozostawia wiele do życzenia. Na przykład na Brochowie znajduje się ROD „Promyk”. Oferuje minimalną opłatę za dzierżawę - ok. 70 zł opłaty inwestycyjnej i 100-200 zł za roczne utrzymanie. Mają tam sporo wolnych działek. Którąś z nich można zatem przejąć praktycznie od ręki.



Na osoby bardziej wymagające czeka osiem wolnych działek przy ul. Przejazdowej na Sołtysowicach w ROD „Aster”. Łączna kwota wpisowego (wraz z opłatą inwestycyjną) wynosi 380 zł. Roczne koszty utrzymania działki o powierzchni 300 mkw to około 230 zł.



Młodzi cenią ogródki



- Niegdyś działki uprawiały tylko starsze osoby. Teraz tendencja jest inna. Starsi się wykruszają i przychodzą młodzi. Co ciekawe, młodzież niekiedy potrafi się kulturalniej zachowywać na ogrodzie niż ludzie w podeszłym wieku - opowiada Edward Ostropolski, prezes ROD „Aster”. I dodaje: - Działki to już nie tylko uprawy, to także miejsce na organizowanie grilla, odpoczynek, relaks. Można w spokoju posiedzieć ze znajomymi, porozmawiać, wszystko na łonie natury. Z pewnością docenia to młodzież, której brakuje takich miejsc w miejskiej przestrzeni.



Warunki otrzymania działki



Oto waruniki, jakie trzeba spełnić, by cieszyć się ogródkiem działkowym.



1. Ukończone 18 lat.

2. Stałe miejsce zamieszkania - Polska.

3. Wypełnienie deklaracji członka PZD.

4. Uiszczenie opłaty wpisowej: 180 zł (szkolenie).

5. Zaliczenie trzydniowego kursu związanego z ogrodnictwem.

6. Uiszczenie opłaty inwestycyjnej - różne kwoty, w zależności od ogrodu.



Dwie opcje



Przypomnijmy, że są do wyboru dwie opcje wejścia w dysponowanie działką: dzierżawa bezpośrednio od ROD lub odkupienie od poprzedniego dzierżawcy. W obu przypadkach należy uiszczać opłaty na rzecz ROD.



W każdym ROD obowiązuje stała opłata 180 zł, wynikająca z uchwały PZD. Do tego dolicza się tzw. opłatę inwestycyjną. Jest ona zróżnicowana i wyliczana po uwzględnieniu kilku czynników (np. lokalizacja, jakości gleby, doprowadzenie wody i prądu).



Kwestia odkupu jest nieco bardziej skomplikowana. Poprzedni użytkownicy szacują poniesione wydatki, np. na postawienie altany, posadzenie drzewek, zbudowanie murowanego grilla itd.



Zazwyczaj oznacza to kilkaset złotych, ale czasami odstępne dochodzi do kilku tysięcy.



Na Stabłowicach za działkę o powierzchni 500 mkw. ktoś zapłacił... 15 tys. zł.

