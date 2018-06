(© materiały prasowe)

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza na spotkanie o sztuce ogrodowej.

Ogród Botaniczny organizuje w niedzielę (17 czerwca) w godz. 12-16 Ogrodnicze Rozmaitości – pierwsze spotkanie poświęcone szeroko rozumianej sztuce ogrodowej, czyli projektowaniu, wykonawstwu i doradztwu. Będzie można korzystać z porad kierowników działów Ogrodu, mających ogromną wiedzę i doświadczenie. Będą też obecne firmy zajmujące się pielęgnacją drzew, projektowaniem i urządzaniem ogrodów, a także specjalizujące się w sprzęcie ogrodniczym. W samo południe pod Dębem Przyjaźni mgr inż. Paweł Fedorów, znawca chorób i szkodników roślin, opowie, co niszczy uprawy. Dowiemy się, jak rozpoznawać szkodniki i co robić, by obronić się przed nimi. O godzinie 16, tradycyjnie pod wierzbą, rozpocznie się koncert z tangiem w roli głównej. Wystąpi zespół Artrio: Magdalena Just, Beata Solnicka i Ewa Dymek-Kuś. (

