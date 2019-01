Oglądnij film "Wielki bieg" w Centrum Historii Zajezdnia. Bilety po 5 złotych

- Powstały we Wrocławiu film przenosi nas do 1952 roku. W pociągu wiozącym grupę młodych uczestników "Biegu Pokoju" spotykają się Stefan i Radek. Stefan, który zamierza wziąć udział w wyścigu, informuje kolegę, iż do wygrania jest motocykl Jawa, który wręcza sam prezydent Bierut. Radek postanawia również wziąć udział w imprezie. Jednak prawdziwym celem Stefana nie jest główna nagroda. Pragnie on wręczyć prezydentowi pismo z prośbą o ułaskawienie ojca niewinnie więzionego i oskarżanego - opisują organizatorzy wydarzenia.

Bilety w cenie 5 zł do nabycia na godzinę przed seansem w kasach Centrum Historii Zajezdnia.

Czwartek, 8 listopada 2018, o godz. 18:00Centrum Historii Zajezdnia

ul. Grabiszyńska 184, Wrocław