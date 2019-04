Office 365. Word, Excel, PowerPoint: dodatkowe możliwości i tricki

Office 365 to pakiet biurowy przyszłości. Po pierwsze dlatego, że działa w środowisku chmurowym. To oznacza, że ze wszystkich możliwości możemy korzystać z dowolnego miejsca na świecie podłączonego do sieci. Poza tym Office 365 jest hostowany z serwerów Microsoft, co oznacza, że jest na bieżąco aktualizowany. Wszystkie nowinki techniczne są momentalnie wgrywane do programów z których korzystamy. Dzięki temu mamy dostęp do dodatkowych możliwości programów – takich jak Word, Excel, PowerPoint.

Jakie są dodatkowe możliwości programów pakietu Office 365?

Microsoft przeprowadził test w czasie którego porównywał wersję standardową Office oraz 365. W „wyzwaniu bliźniąt” okazało się, że wszystkie trzy testowe zdania szybciej wykonała osoba posługująca się wersją chmurową – czyli Office 365. Poniżej prezentujemy pięć dodatkowych możliwości pakietu Office 365, które nie są dostępne w wersji tradycyjnej.

Porównywanie wersji dokumentów Word – Office 365 umożliwia porównywanie dokumentów oraz wychwytywanie różnic. Program pozwala także na połączenie dwóch dokumentów w jeden. Jak to zrobić? Recenzja>Porównaj albo Połącz.

Dyktowanie tekstu – Word 365 pozwala na dyktowanie tekstu oraz poleceń. Jak to zrobić? Narzędzia główne>Dyktuj. Na razie funkcja dyktowania rozpoznaje język angielski, chiński i hiszpański. W wersji testowej są kolejne języki.

Interaktywne prezentacje – Office Mix to dodatek do programu PowerPoint. Dzięki niemu można np. nagrać swój głos czy napisy w czasie rzeczywistym lub dodać prosty quiz.

Szybka analiza – w Excelu w wersji Office 365 to szybka możliwość oznaczania i wyróżniania danych. Po zaznaczeniu obszaru wyświetla nam się pole, gdzie możemy wybrać kolor, rodzaj tabel oraz wykres. Nim zdecydujemy się na określone rozwiązanie możemy zobaczyć jego podgląd na żywo. Jak to zrobić? Skrót Ctrl+Q albo zaznaczając obszar danych i wybierając Szybka analiza.

Kopiowanie formuły/wartości – w Excelu pojawił się trick dzięki któremu możemy zaoszczędzić sporo czasu. Żeby skopiować daną formułę wystarczy dwukrotnie kliknąć w mały znaczek „+” w prawym dolnym rogu komórki. Formuła samoczynnie skopiuje się do komórek poniżej.

Office 365 pozwala na dostęp rysika, co jest pożyteczne w komputerach czy urządzeniach z dotykowym ekranem. W ten sposób możemy np. szybko zaznaczać obszary tekstu w Wordzie, komórki w Excelu, a także dodawać odręczne notatki w OneNote.

Korzystając z Office 365 musimy wykupić miesięczną lub roczną subskrypcję. Możemy ją zamówić na stronie https://home.pl/office365 . Aktualnie home.pl przygotowało specjalny kod (O365-od-home.pl), który dodatkowo obniży cenę Office’a 365 (Business Essentials, Business, Business Premium) w abonamencie miesięcznym. Kod należy wpisać w koszyku zamówienia.