Office 365. Jak zwiększyć zyski firmy z usługą od Microsoft?

Office 365 to internetowa wersja popularnego pakietu biurowego. Microsoft przygotował rozwiązanie, które jest dostępne w środowisku chmurowym. Oznacza to, że programy są uruchamiane bezpośrednio z serwerów firmy z Redmond. Office 365 jest znacznie bardziej rozbudowany niż tradycyjna wersja Office’a. W jaki sposób dodatkowe możliwości przekładają się na bieżącą działalność naszej firmy?

Co nasza firma zyskuje razem z Office 365?

Dodatkowy czasy

Lepszą współpracę

Mobilność pracy

Wszystkie programy dostępne w ramach usługi Office 365 są ze sobą zintegrowane. Oznacza to, że możemy np. w aplikacji Teams – służącej do komunikacji i pracy zespołowej – przesłać sobie dokument tekstowy Word czy arkusz kalkulacyjny Excel, a następnie wspólnie nad nim pracować. Office 365 umożliwia edytowanie pliku online przez kilku użytkowników. Dzięki temu nie trzeba tworzyć różnych wersji np. raportu na koniec roku, a na bieżąco nanosić zmiany bez obawy o utratę danych wskutek nadpisania pliku. Do tego przenosząc pliki na dysk wirtualny OneDrive (w pakiecie otrzymujemy 1TB na użytkownika), możemy szybko pokazać efekty naszej pracy innym pracownikom.

Kolejną funkcją, która podniesie wydajność pracowników jest synchronizacja usług. Rezerwując spotkanie w kalendarzu, możemy podejrzeć godziny dostępności współpracowników i w łatwy sposób umówić spotkanie. Otrzymamy również przypomnienie na skrzynkę Outlook. Wiadomości zostaną nam przysłane, gdy zmieni się status naszego projektu realizowanego przez Teams lub gdy otrzymamy np. potwierdzenie dokonania rezerwacji na naszą usługę w programie Bookings.

Office 365 pozwala na kontynuowanie pracy w dowolnym miejscu podłączonym do sieci. Wystarczy zalogować się na firmowe konto – np. poprzez skrzynkę pocztową Outlook, by dokończyć prezentację w programie PowerPoint, dołączyć do konwersacji na temat wspólnego zadania w Teams czy podejrzeć ofertę dla danego klienta na służbowym smartfonie. Wspomniany Teams może działać jak wirtualna salka konferencyjna, ponieważ możemy zorganizować zdalną wideokonferencję bez konieczności „ściągania” wszystkich pracowników do jednego miejsca.

Podsumowując, dodatkowe usługi Office 365, poza tym że ułatwiają pracę pozwalają na zaoszczędzenie wielu godzin. Współtworzenie plików, synchronizacja poszczególnych usług, a także możliwość współpracy także z osobami przebywającymi w innym miejscu pośrednio wpływa na zyski firmy. Pracując w jednym środowisku (Office 365),minimalizujemy ilość programów potrzebnych do pracy.

