Oferty pracy we Wrocławiu z zarobkami powyżej 5 tys. złotych [LISTA]

CIEŚLA-ZBROJARZ Zakres obowiązków: Praca w charakterze cieśli -zbrojarza, praca na wysokości powyżej 3 metrów. Miejsce pracy: Wrocław ulice: Maślicka, Kamienna, Buczacka oraz wg zleceń. Kontakt kandydatów z pracodawca: 71 310-03-03 do godz 15. Pracodawca zainteresowany jest długofalową współpracą, forma zawarcia umowy: umowa o pracę na okres próbny w godz 7-15 + nadgodziny max do 17.00. Wynagrodzenie brutto: 4 000 - 6 500 PLN Wymagania: Wykształcenie bez znaczenia, staż pracy minimum 2 lata, dobry stan zdrowia, umiejętność czytania rysunku technicznego -warunek konieczny, brak p/w do pracy na wysokości. KLIKNIJ I POZNAJ SZCZEGÓŁY OFERTY