Odra już na Dolnym Śląsku. Chore dziecko trafiło do szpitala w...

Roczne dziecko trafiło z objawami odry do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Przebywa w Klinice Pediatrii i Chorób Infekcyjnych. O sprawie poinformowała TVP 3 Wrocław.

Dziecko najprawdopodobniej przyjechało do Wrocławia z rodzicami 6 listopada, a to według lekarzy oznacza, że odrą zaraziło się na Ukrainie. Czy we Wrocławiu grozi epidemia odry? Jak w rozmowie z dziennikarzem TVP 3 Wrocław stwierdził prof. Leszek Szenborn z Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych, w której leży chore dziecko, jeden przypadek choroby nie niesie ze sobą poważnych zagrożeń. Pozostaje jednak pytanie, czy inne osoby mogły zarazić się od chorego dziecka, a tym samym rozprzestrzenić chorobę.

