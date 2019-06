Odra jak wysypisko. Tony śmieci lądują w rzece [ZDJĘCIA]

Koło mostu Uniwersyteckiego po stronie ul. Drobnera pływa m.in. kosz na śmieci. To jeden z charakterystycznych odpadów, które można znaleźć w rzece.

- Mimo wielu akcji prośrodowiskowych prowadzonych we Wrocławiu od lat, wciąż zdarzają się mieszkańcy, którzy celowo wrzucają do rzek, potoków i cieków odpady wielkogabarytowe – mówi Anna Tarka z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Pracownicy tej instytucji przynajmniej dwa razy w roku prowadzą przeglądy wałów przeciwpowodziowych biegnących wzdłuż rzek i usuwają śmieci. RZGW reaguje też, jak zapewnia Tarka, na zgłoszenia od mieszkańców. - Jeśli odpady wielkogabarytowe lub konary zagrażają bezpieczeństwu budowli – np. jazów, które są elementami stopni wodnych, usuwane są na bieżąco przez naszych pracowników. W przypadku pojawienia się drobniejszych zanieczyszczeń w postaci przedmiotów plastikowych, szklanych bądź aluminiowych i innych ich usunięcie zostaje zlecone firmom zewnętrznym – tłumaczy Anna Tarka.