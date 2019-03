Odra atakuje! Zakaz przebywania w miejscach publicznych dla niezaszczepionych w USA

Departament Zdrowia amerykańskiego hrabstwa Rockland ogłosił, że ponad 80 proc. osób, u których zdiagnozowano odrę, nie zostało poddanych szczepieniom MMR przeciwko odrze, śwince i różyczce (dającej ok. 97-procentowe szanse na to, że organizm stanie się odporny na te poważne choroby zakaźne).

Samo przebywanie w otoczeniu osoby będącej nosicielem wirusa odry wiąże się z niemal 90-procentowym ryzykiem zarażenia. Z tego powodu władze postanowiły zapobiec kolejnym zachorowaniom na odrę wprowadzając tymczasowy stan wyjątkowy – donosi „The Washington Post”.

Zakaz wstępu dla niepełnoletnich bez szczepień przeciwko odrze? Historyczne zmiany w USA

Dzieciom, które nie zostały dotąd zaszczepione przeciwko odrze, ograniczono prawo do przebywania w przestrzeni publicznej. Oznacza to, że przez najbliższy miesiąc nie będą mieć wstępu do szkół, restauracji, kościołów i miejsc kultu, urzędów i instytucji czy sklepów. Jeśli złamią ten zakaz, ich na ich rodziców zostanie nałożona kara finansowa (powyżej 500 dolarów) lub pozbawienie wolności (do pół roku).

Problem związany z odmawianiem szczepień przeciwko odrze w dużej mierze dotyczy nie tylko antyszczepionkowców, ale także środowisk ortodoksyjnie religijnych. Wiele osób wierzy, że szczepionki MMR mogą powodować autyzm, choć już dawno obalono ten mit rozpowszechniany przez dra Andrew Wakefielda, któremu ostatecznie odebrano prawo do wykonywania zawodu lekarza.