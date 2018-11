Odmówili prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Dolnoślązacy Daniel i Jadwiga: poczekamy aż prezydent się zmieni

Pan Daniel i Jadwiga Śleboda to wałbrzyszanie, którzy przez jakiś czas mieszkali w domu rodzinnym pana Daniela w Boguszowie-Gorcach. Małżeństwo, które dotąd wiodło bardzo spokojne życie na emeryturze, nagle znalazło się w centrum zainteresowania dziennikarzy z całego kraju i nie tylko. Jedni biją brawo, inni krytykują, nawet hejtują za decyzję, którą podjęli.

- Ale powiedzmy sobie szczerze. Tych negatywnych komentarzy jest około 2-3 procent. Zadzwonił do mnie nawet kolega ze szkoły, którego nie widziałem od lat, że mi gratuluje i popiera. Każdy ma prawo do własnych poglądów. Także ci, którzy nie zgadzają się ze mną - zaznacza pan Daniel Śleboda.

Dlaczego odmówił przyjęcia złotego medalu za 50-lecie pożycia małżeńskiego, które nadaje Prezydent RP? - Poczekam aż prezydent się zmieni - zaznacza pan Daniel i podkreśla, że można rozumieć to dwojako, a inteligentni nie muszą czytać tego w sposób dosłowny...

- Tak, czy inaczej nie mogę w zgodzie z własnym sumieniem przyjąć odznaki od prezydenta, który powinien stać na straży konstytucji, a tego nie robi. Gdybym to zrobił, to tak jak bym przykładał do rękę do demontowania naszego systemu prawnego, naszych wartości, naszej Konstytucji - podkreśla.

Uroczystość wręczenia medali parom z długoletnim pożyciem odbędzie się w przyszłym roku, ale już teraz Urząd Stanu Cywilnego wysłał do Państwa Ślebodów pismo w tej sprawie. I właśnie to pismo wywołało lawinę.

Kim są pan Daniel i pani Jadwiga Śleboda?

Pan Daniel Śleboda i Jego żona Jadwiga poznali się w Łasku, gdzie on pełnił służbę w wojsku i pracował, jako mechanik lotniczy. Pani Jadwiga mieszkała z rodzicami i pracowała w Wólczance. Spotkali się z zespole, gdzie razem śpiewali. Po zakończeniu służby pan Daniel zabrał wybrankę serca do Wałbrzycha. Przez wiele lat pracował w hucie Karol, a później w Wamagu i kopalni Thorez. Jego żona bez problemu znalazła pracę w Rafio, a przed emeryturą pracowała w sklepie. Doczekali się dwóch córek i wnuka Mateusza.

Czego sobie życzą? - Spokoju i zdrowia. I jeszcze..., żeby prezydent się zmienił...