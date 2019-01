Oddychaj pełną piersią – jak dbać o jakość powietrza, którym oddychamy

Na spacer włóż maseczkę!

Jakiś czas temu noszenie maseczki antysmogowej było odbierane jako hipsterska ekstrawagancja lub zwykłe przewrażliwienie. Dziś, kiedy wiemy, że normy zanieczyszczenia powietrza w okresie jesienno-zimowym są przekraczane nawet o kilkaset procent, noszenie maski nikogo nie dziwi. Toksyczne związki zawarte w smogu upośledzają funkcje obronne dróg oddechowych i sprzyjają infekcjom. W sklepach internetowych np. Empik.com znaleźć można szeroki wachlarz maseczek. Należy zwrócić uwagę, czy dany model ma wymienne filtry oraz pamiętać o ich regularnym wymienianiu. Ważne jest także, aby dobrać odpowiedni rozmiar, dbając o to, by maska ściśle przylegała do twarzy.

„Korzystajmy z masek antysmogowych. Wybierajmy te wykonane z miękkiego neoprenu pozwalającego na maksymalne dopasowanie ich do kształtu twarzy. Ważne, by maska miała minimum dwa zawory wentylacyjne ułatwiające oddychanie oraz odprowadzające wilgoć na zewnątrz. Istotny jest także rodzaj zapięcia. Najlepszy będzie mocny rzep, który będzie trzymał maseczkę na miejscu, nawet podczas intensywnego wysiłku fizycznego” – doradza Robert Sieniarski, Group Category Manager w Empik.com

Oczyść powietrze w domu

W sezonie zimowym 90% czasu spędzamy w pomieszczeniach, mając nadzieję, że dzięki temu nie wdychamy smogu i zanieczyszczeń z kominów. Niestety, powietrze w naszych domach może zawierać bakterie, wirusy, kurz, roztocza, owady, a nawet cząstki szkodliwych materiałów budowlanych np. lakierów czy azbestu. Szczególnie groźne są one dla dzieci, których układ odpornościowy nie jest jeszcze w pełni wykształcony. Aby móc cieszyć się czystym powietrzem w pomieszczeniu, zainwestuj w dobrej jakości oczyszczacz powietrza, który przepuszczając je przez specjalne filtry, zatrzyma zanieczyszczenia.

„Podczas zakupu oczyszczacza warto sprawdzić, czy dany model posiada funkcję analizy składu powietrza. Wówczas urządzenie nie tylko zneutralizuje pyłki i szkodliwe substancje, ale także pokaże aktualny poziom zanieczyszczeń. To bardzo pomocne, szczególnie jeśli w pomieszczeniach przebywają małe dzieci. Istotne są również rodzaje filtrów zastosowanych w wybranym oczyszczaczu. Bardziej zaawansowane modele, poza standardowym filtrem HEPA oraz opcjonalnym filtrem węglowym, oferują również filtrację z wykorzystaniem aktywnych jonów dodatnich i ujemnych. Dzięki nim urządzenie wychwytuje także alergeny, bakterie, wirusy i grzyby i sprawia, że stają się chemicznie obojętne. To doskonała funkcja dla alergików.” – komentuje ekspert Empik.com.

Wilgotność powietrza ma znaczenie!

Odpowiednia dla człowieka wilgotność powietrza to 40-60%. Zimą, gdy grzeją kaloryfery i temperatura w pomieszczeniach przekracza 20°C, a z powodu niskiej temperatury na zewnątrz rzadko otwieramy okna – wilgotność spada do 20%. Tak duży spadek ma wpływ nie tylko na nasze samopoczucie, ale też zdrowie. Zbyt niska wilgotność powietrza sprawia, że pierzchną nam usta, oczy pieką, głowa boli, a śluzówka gardła i nosa się wysusza i nie chroni płuc przed pyłem, bakteriami i wirusami. Aby temu zaradzić, wybierz odpowiedni dla siebie nawilżacz powietrza. W sklepach internetowych, np. Empik.com znaleźć można wiele modeli: od tych najtańszych tradycyjnych, do powieszenia na kaloryferze po zaawansowane i dużo droższe nawilżacze ultradźwiękowe.

Bądź czujny na dym!

Sezon zimowy to także czas zwiększonego zagrożenia pożarem i zaczadzeniem. Aby czuć się bezpiecznie wystarczy zainstalować nawet niedrogi czujnik groźnych substancji – czadu czy dymu. Głównym jego zadaniem jest wykrywanie pojawiającego się zagrożenia czyli nadmiernego stężenia tych substancji w powietrzu. Na rynku istnieje wiele modeli czujników, ale pierwsze na co należy zwrócić uwagę, to rodzaje dymu, na które reaguje. Należy także zwracać uwagę na głośności alarmu i zasilanie – najlepiej jeśli jest sieciowe. Warto zamontować czujniki w każdym pomieszczeniu, a na pewno w kuchni i łazience oraz w pomieszczeniach ogrzewanych kominkiem czy piecykiem.

