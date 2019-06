Odbiory na ul. Hubskiej. Niebawem wrócą tam tramwaje. Pasażerów czekają zmiany...

Zgodnie z wybranym w konsultacjach przez większość mieszkańców i rad osiedli wariantem trasy linii tramwajowej kursującej nowym torowiskiem na ulicy Hubskiej, linia tramwajowa 16 pojedzie po trasie:

Tarnogaj - Tarnogajska - Armii Krajowej - Bardzka - Hubska - Pułaskiego - pl. Wróblewskiego - pl. Społeczny - most Grunwaldzki - pl. Grunwaldzki - Rondo Reagana - Skłodowskiej-Curie - most Zwierzyniecki - Wajdy - Wróblewskiego - ZOO ZOO - Wróblewskiego - Wajdy - most Zwierzyniecki - Skłodowskiej-Curie - Rondo Reagana - pl. Grunwaldzki - most Grunwaldzki - pl. Społeczny - pl. Wróblewskiego - Pułaskiego - Hubska - Bardzka - Armii Krajowej - Tarnogajska - Tarnogaj