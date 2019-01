Odbierz bezpłatną opaskę odblaskową i świeć przykładem. Już w tę sobotę

Organizowane 20 października wydarzenie pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo najmłodszych w drodze do szkoły oraz po zmroku, a wszystko to w formie zabaw, konkursów i interaktywnych gier.

Kolejna odsłona akcji „Widoczni na drodze” w Parku Handlowym Auchan Bielany pozwoli maluchom na poszerzenie wiedzy poprzez edukacyjne zabawy. Zajęcia dla dzieci w różnym wieku będą uczyć o zasadach bezpieczeństwa na ulicach, które przydadzą się w drodze do szkoły i podczas powrotów do domu po zmroku. Dzieci będą poznawać znaki drogowe, dowiedzą się, jak prawidłowo przechodzić przez ulicę oraz czego należy unikać podczas spacerów w pobliżu trasy o natężonym ruchu. Wszystko to w formie interaktywnych gier, wesołych zabaw i konkursów z nagrodami, które z pewnością zainteresują małych gości centrum.

Uczestnicy akcji otrzymają kolorowe opaski odblaskowe, które zwiększą ich widoczność na drodze i pozwolą uniknąć wypadków, a do tego będą ciekawym gadżetem. Na uczestników konkursów czekają również odblaskowe naklejki, breloki, czapki, chusty, worki czy kamizelki. Rodzice odwiedzający stoiska będą mogli odebrać materiały informacyjne.

Akcja „Widoczni na drodze” odbędzie się 20 października w Parku Handlowym Auchan Bielany przy ulicy Francuskiej 6 w Bielanach Wrocławskich. Zajęcia będą prowadzone od godz. 11.00 do 17.00. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.