Od niedzieli rusza nowy sezon w Wojsławickim Arboretum (ZDJĘCIA)

Wrocławianie w piątej edycji kulinarnego szoł "Bake Off - Ale Ciacho!"

W niedzielę 23 grudnia 2018 roku na antenę TVP2 wraca „Bake Off – Ale ciacho!”. To już piąta edycja najbardziej apetycznego programu w polskiej telewizji. Najlepsi z najlepszych będą mieli szansę stanąć do rywalizacji, w której wygraną jest tytuł Polskiego Mistrza Wypieków oraz ...