Od grudnia pociąg do Wiednia i Budapesztu. Znamy ceny biletów!

Pociąg z Wrocławia do Wiednia będzie odjeżdżał codziennie o godz. 22.51. Na miejsce dojedzie rano o godz. 7. Podróż zajmie 8 godzin i 9 minut. Również w nocy będzie kursował pociąg powrotny. Z wiedeńskiego dworca głównego odjedzie o godz. 22.10, by we Wrocławiu pojawić się o godz. 5.05 po niespełna 7 godzinach.

Można już rezerwować bilety na stronie internetowej austriackiego przewoźnika ÖBB. Ceny wahają się od 82 do nawet 555 zł (po kursie 4,30 obowiązującym 24 października).

Ceny biletów:

miejsce w wagonie 6-osobowym - 82 zł (19 euro)

miejsce do leżenia w wagonie 6-osobowym - 168 zł (49 euro)

miejsce do leżenia w wagonie 4-osobowym - 211 zł (49 euro)

miejsce w 3-osobowym wagonie sypialnianym - 254 zł (59 euro)

miejsce w 2-osobowym wagonie sypialnianym - 340 zł (79 euro)

miejsce w 1-osobowym wagonie sypialnianym - 555 zł (129 euro)

miejsce w 3-osobowym wagonie sypialnianym z prywatną toaletą i prysznicem - 365,50 zł (85 euro)

Do biletów na miejsca do leżenia i w wagonach sypialnianym, w cenę wliczone jest śniadanie. W pociągu będzie można skorzystać również z bezpłatnego połączenia wifi.

Pociągiem EN Metropol dojedziemy również do Budapesztu - na miejscu pojawi się o godz. 8.35, a z budapesztańskiego dworca Keleti odjedzie o godz. 19.25 oraz do Berlina. Co prawda, w weekendy do stolicy Niemiec kursuje "Pociąg do kultury", ale po pierwsze dojeżdża jedynie do położonej na wschód od centrum stacji Lichtenberg, a ponadto jego rozkład dostosowany jest przede wszystkim dla niemieckich turystów - z Wrocławia odjeżdża wieczorem, a z Berlina rano. Skład austriackich kolei z Wrocławia do Berlina będzie odjeżdżał o godz. 5.10 i na miejscu pojawi się o godz. 9.16. W drogę powrotną wyruszy o godz. 18.41, a do Wrocławia dojedzie o godz. 22.46.

Austriacki przewoźnik ÖBB nie przedstawił jeszcze cennika biletów z Wrocławia do Budapesztu i Berlina, w związku z czym rezerwacja miejsc jeszcze nie ruszyła. Na Dolnym Śląsku pociąg EN Metropol zatrzyma się jeszcze w Głogowie.