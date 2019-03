Od dziś e-dowody osobiste, czyli plastikowa karta z elektronicznym chipem

Nowy dowód osobisty będzie podobny do dotychczasowego. Zawierać będzie niemal takie same dane jak do tej pory, ale plastik wzbogacony będzie o elektronicznego chipa, znanego już m.in. z kart kredytowych i legitymacji studenckich. W chipie znajdą się zapisane w wersji elektronicznej informacje z dowodu.

Na dowodzie znajdzie się też specjalny numer CAN, który pomoże w zabezpieczeniu dokumentu. - Nowy dowód jest jeszcze bezpieczniejszy niż dotychczasowe dowody osobiste. Numer CAN zabezpiecza przed odczytaniem - przez osoby nieuprawnione - zapisanych w nim danych #- zapewnia minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Z elektronicznej warstwy nie trzeba na razie korzystać. Ale jeśli właściciel tego chce, do dowodu można otrzymać dwa numery PIN, numer PUK oraz dołączyć do niego tzw. podpis osobisty. Dzięki temu dokument tożsamości zyska nowe możliwości. Pozwoli m.in. na przekraczanie elektronicznych bramek na lotniskach Unii Europejskiej przeznaczonych dla posiadaczy paszportów biometrycznych. W przyszłości będzie używany np. w przychodniach i pozwoli łatwo zidentyfikować pacjenta.

- E-dowód działa bezstykowo, co oznacza, że wystarczy położyć go na czytniku. Dzięki niemu zainteresowane osoby będą mogły używać e-dowodu do komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami - tłumaczy minister Zagórski.

Nowe dowody są wydawane od dzisiaj, tzn. każdy składający wniosek od 4 marca otrzyma już dokument z chipem. Jak zapewnia Ministerstwo Cyfryzacji, nie trzeba będzie czekać do miesiąca na ich wyrobienie, pierwsze mają być gotowe już za kilkanaście dni.

E-dowody dostaną osoby, którym kończy się termin ważności obecnie używanego dokumentu lub wymieniają go np. z powodu zmiany nazwiska. Mogą go otrzymać także osoby, które chcą go mieć (nie będzie za to opłat). Ale jeśli nasz dowód jest wciąż ważny, natychmiastowa wymiana nie jest obowiązkowa.

POLECAMY - KONIECZNIE SPRAWDŹ:

WIDEO: Elektroniczne dowody osobiste już niedługo w całej Polsce. W tym roku otrzyma je nawet 1,5 mln osób