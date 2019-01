Obwodnica Leśnicy prawie gotowa. Tak wygląda przed otwarciem [ZDJĘCIA]

Właśnie na węźle, z którego w przyszłości odchodzić będzie Aleja Stabłowicka praca najmocniej wre. Robotnicy instalują bariery energochłonne. Kończy się także montaż przystanków komunikacji miejskiej. Obwodnicą pojadą m.in. autobusy linii 129, które w tej chwili kończą trasę przy cmentarzu przy ul. Jerzmanowskiej. Od soboty 20 października - jak zadecydowali urzędnicy z wydziału transportu, autobusy pojadą wydłużoną trasą aż na lotnisko - przez obwodnicę, czyli oficjalnie ul. Ryszarda Kaczorowskiego i Zbigniewa Brzezińskiego właśnie.

Obwodnica Leśnicy pozwoli odkorkować wąskie gardło jakim jest wyjazd z Wrocławia w kierunku Środy Śląskiej, Legnicy, Lubina i Zielonej Góry, czyli ul. Kosmonautów i Średzką. Omijając Leśnicę będzie można dojechać do ul. Granicznej.

Jeszcze jesienią Wrocławskie Inwestycje mają ogłosić przetarg na Aleję Stabłowicką, która połączy obwodnicę Leśnicy z ul. Kosmonautów na wysokości szpitala przy ul. Fieldorfa. Przetarg na budowę drogi miał ruszyć we wrześniu, ale przez ponowną ocenę środowiskową, którą zlecił regionalny dyrektor ochrony środowiska, wydłużyło się uzyskiwanie pozwoleń na budowę drogi. Koszt inwestycje to ok. 130 mln zł.

Od węzła obwodnicy Leśnicy w przyszłości ma prowadzić także tzw. Oś Inkubacji, którą dojedziemy do ronda przy ul. Granicznej i centrum logistycznym Prologis. Na drogę będziemy musieli jednak jeszcze sporo poczekać. Jeśli jednak powstanie umożliwi szybki dojazd z autostrady A4 do ul. Średzkiej, czyli starej "czwórki".