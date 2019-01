Obwodnica Leśnicy otwarta. Tak wygląda droga [ZDJĘCIA]

Od kilkunastu dni na ostatnim odcinku obwodnicy Leśnicy pomiędzy ul. Piołunową a Osiniecką trwały testy obciążeniowe, odbiory i prace wykończeniowe. Montowano m.in. bariery na wiadukcie, z którego w przyszłości w kierunku ul. Kosmonautów będzie odchodziła tzw. Aleja Stabłowicka.

Przy drodze montowano też wiaty na przystankach autobusowych, na których od soboty zatrzymywać się będą autobusy linii 129. Zamiast do cmentarza przy ul. Jerzmanowskiej przez ul. Piołunową i obwodnicę Leśnicy (ul. Kaczorowskiego i Brzezińskiego) będą dojeżdżały aż do lotniska.

Według pierwotnych planów całą obwodnicą Leśnicy mieliśmy jeździć już od roku. Na przeszkodzie stanęły zmiany przepisów, do których trzeba było dostosować projekt.

– Chodziło o odległości pomiędzy skrzyżowaniami. Musieliśmy więc wystąpić do Ministerstwa Infrastruktury o odstępstwo od norm budowlanych. Zajęło nam to 10 miesięcy – tłumaczył we wówczas Marek Szempliński, rzecznik Wrocławskich Inwestycji.

Fragmentem trasy - od ul. Średzkiej do Piołunowej, w tym mostem nad Bystrzycą, kierowcy jeździli od maja. Z drogi korzystali jednak nieliczni, ponieważ po zjeździe z fragmentu obwodnicy, musieli przeciskać się przez wąskie uliczki Jerzmanowa, m.in. ul. Rdestową. Teraz oddana już w całości droga ma odkorkować wąskie gardło jakim jest wyjazd z Wrocławia w kierunku Środy Śląskiej, Legnicy, Lubina i Zielonej Góry, czyli ul. Kosmonautów i Średzką. Omijając Leśnicę będzie można dojechać do ul. Granicznej.

Kiedy powstanie Aleja Stabłowicka, która połączy obwodnicę Leśnicy z ul. Kosmonautów na wysokości szpitala wojewódzkiego przy ul. Fieldorfa? Razem z fragmentem obwodnicy od ul. Piołunowej do Osinieckiej oddany do użytku zostanie węzeł, z którego w przyszłości będzie odchodziła droga. Przetarg na Aleję Stabłowicką, Wrocławskie Inwestycje mają ogłosić jeszcze jesienią. Pierwotnie miało to nastąpić we wrześniu, ale przez ponowną ocenę środowiskową, którą zlecił regionalny dyrektor ochrony środowiska, wydłużyło się uzyskiwanie pozwoleń na budowę drogi. Koszt inwestycje to ok. 130 mln zł.