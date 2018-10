Obwodnica Leśnicy - już wiadomo, kiedy pojedziemy nową drogą. Trwają testy obciążeniowe

Jak informuje Marek Szempliński, rzecznik Wrocławskich Inwestycji, wykonawca - firma Skanska, zakończył już pracę nad ostatnim kilometrowym odcinkiem obwodnicy pomiędzy ul. Piołunową i Osiniecką, a na nowej drodze trwają odbiory. W ostatni piątek (5 października) próby obciążeniowe przeszedł m.in. węzeł na obwodnicy Leśnicy, z którego w przyszłości odchodzić będzie Aleja Stabłowicka, która połączy obwodnicę z ul. Kosmonautów i szpitalem wojewódzkim przy ul. Fieldorfa. Na jezdni namalowane zostały już także znaki poziome, a przy drodze wiaty przystankowe.

Choć rzecznik Wrocławskich Inwestycji nie potwierdza konkretnej daty oddania do ruchu obwodnicy Leśnicy, wszystko wskazuje na to, że samochody pojadą nią w sobotę 20 października. Skąd te przypuszczenia? Wrocławskie MPK poinformowało, że właśnie 20 października wydłużona zostanie trasa linii autobusowej 129. Od Cmentarza przy ul. Jerzmanowskiej, gdzie obecnie kończą trasę, autobusy pojadą dalej przez ul. Piołunową i obwodnicę Leśnicy (ul. Kaczorowskiego i Brzezińskiego) do lotniska.

Według pierwotnych planów całą obwodnicą Leśnicy mieliśmy jeździć już od roku. Na przeszkodzie stanęły zmiany przepisów, do których trzeba było dostosować projekt.

– Chodziło o odległości pomiędzy skrzyżowaniami. Musieliśmy więc wystąpić do Ministerstwa Infrastruktury o odstępstwo od norm budowlanych. Zajęło nam to 10 miesięcy – tłumaczy Marek Szempliński.

Obwodnica Leśnicy pozwoli odkorkować wąskie gardło jakim jest wyjazd z Wrocławia w kierunku Środy Śląskiej, Legnicy, Lubina i Zielonej Góry, czyli ul. Kosmonautów i Średzką. Omijając Leśnicę będzie można dojechać do ul. Granicznej.

Jeszcze jesienią Wrocławskie Inwestycje mają ogłosić przetarg na Aleję Stabłowicką, która połączy obwodnicę Leśnicy z ul. Kosmonautów na wysokości szpitala przy ul. Fieldorfa. Przetarg na budowę drogi miał ruszyć we wrześniu, ale przez ponowną ocenę środowiskową, którą zlecił regionalny dyrektor ochrony środowiska, wydłużyło się uzyskiwanie pozwoleń na budowę drogi. Koszt inwestycje to ok. 130 mln zł.