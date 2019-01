O tym pisaliśmy 20 lat temu we Wrocławiu [ZOBACZ]

Dziś sięgamy do naszego archiwum po gazety sprzed 20 lat - a dokładnie z września i października 1998 roku. Zobaczcie co się wówczas działo w naszym mieście, być może któreś z tych wydarzeń pamiętacie. Spacer ze słoniem po mieście, wyburzanie 100-letnich kamienic, zwycięstwo Gołoty w Hali Ludowej czy wystawę prac Dalego w ratuszu, do której ustawiały się ogromne kolejki. Wówczas nawet wypadki były nie do wyobrażenia dziś - dwa fiaty 126p, a w jednym z nich rodzina z 5 dzieci! Zobaczcie o czym pisaliśmy 20 lat temu w naszej galerii - zdjęcia i teksty.