O czym wrocławianie informują policję? Tak powstaje Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to interaktywne narzędzie, dzięki któremu można zapoznać się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i zagrożeń w danej lokalizacji. Mapa pomaga również wskazać miejsca, na które lokalne służby powinny zwrócić szczególną uwagę. Policja weryfikuje sygnały o zagrożeniach, a jeśli informacje okażą się prawdziwe, podejmuje odpowiednie działania. A co najczęściej zgłaszają wrocławianie? Od początku funkcjonowania w naszym mieście Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, czyli od końca 2016 roku naniesiono 34 733 zagrożenia. Zobacz na kolejnych slajdach co wrocławianie zgłaszają policji - posługuj się myszką, klawiszami strzałek na klawiaturze lub gestami

Fot. Lukasz Kaczanowski/Polska Press