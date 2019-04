O czym przeczytasz w czwartkowym, papierowym Naszym Mieście Wrocław. Zobacz!

nm

W czwartkowym Naszym Mieście: - Przy Szczecińskiej zbudują nową zajezdnię tramwajową. - Pomysł na weekend? Wycieczka do arboretum w Wojsławicach. - Paweł Domagała opowiada nam o rodzinnym Radomiu, muzyce i aktorstwie. - We wrocławskim zoo zamieszkała Maruska. - Budynek po kinie Lwów sprzedany. Co tam powstanie? - W tym roku czeka nas plaga kleszczy. - Czas na rewanż, czyli mecz Śląsk - Górnik na Stadionie Wrocław.