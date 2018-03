Dzisiaj, 8 marca, wszedł w życie nowy system dystrybucji biletów. Chodziło przede wszystkim o uproszczenie procesu zakupu biletów komunikacji miejskiej. Nie wszystko działa jednak sprawnie. Nasi Czytelnicy informują nas o kolejnych awariach.

Nowy system dystrybucji biletów miał być ułatwieniem dla mieszkańców ze względu na nowoczesną formę zakupu.- Pasażerowie komunikacji miejskiej będą mogli skorzystać z większej liczby biletomatów na przystankach, nowych elektronicznych kasowników z możliwością dokonania opłaty za przejazd , będzie więcej biur obsługi klienta, także tych dla studentów oraz dużo nowych form płatności za podróż (również telefonem) i opcji na samej karcie elektronicznej - mówił Lech Filipiak, dyrektor Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.Testowo niektóre kasowniki miały zostać uruchomione już wczoraj. I tak było, ale na przykład w jednym z tramwajów linii 31 po przyłożeniu smartfona w celu opłacenia transakcji pojawiał się komunikat "Kasownik zablokowany". A to tylko jedno ze zgłoszeń naszych czytelników. Następnie urządzenie zostawało zresetowane, ale po jego uruchomieniu pojawiał się ten sam komunikat. Trzeba było szukać innego kasownika - to tylko jedna z sytuacji opisywanych przez naszych Czytelników.- Nowe biletomaty nie działają, komuś system naliczył podwójnie opłatę za bilet 30 min. Sprawdzamy razem w pracy: strona nie działa. Dzwonimy na infolinię Urbancard. Tam bez jakiegokolwiek wstydu słyszę informację, że strona nie działa. Mają problemy. Nie spodziewali się aż takiego zainteresowania. Nie wiedzą, kiedy awaria zostanie usunięta. Tym samym nie da się zamówić nowej Urbancard z funkcją elektronicznej portmonetki – opisuje nasz czytelnik.Zakup biletów za pośrednictwem elektronicznego kasownika (przy użyciu karty płatniczej lub EP) powinien być możliwy 24 h/dobę. W przypadku biletu czasowego pasażer może wielokrotnie korzystać z różnych środków transportu, nie kupując przy tym nowego biletu – oczywiście do momentu, kiedy ten już zakupiony jest ważny.Mannica Polska oficjalnie informuje, że dziś może także występować problem z co dziesiątym nowym kasownikiem. Dodaje przy tym, że jeżeli któreś urządzenie nie działa, to trzeba spróbować w innym.- Nie ma sytuacji, w której wszystkie kasowniki w danym pojeździe byłyby niedostępne. Jeżeli jest jakikolwiek problem, to dotyczy on najwyżej 1 urządzenia w pojeździe. Zgodnie z wymaganiami przetargowymi w okresie ok. 3 miesięcy od daty uruchomienia systemu, wymagane jest, aby w każdym pojeździe działały minimum 2 kasowniki. I ten warunek jest spełniony - zapewnia Karolina Mystek z Mennicy Polskiej.Przed uruchomieniem nowego systemu wątpliwości budziła także forma zachowywania biletów na karcie płatniczej. Urzędnicy zapewniają jednak, że jest to w pełni bezpieczna transakcji. Jest też rozwiązanie dla osób, które z karty płatniczej w ogóle nie korzystają.- Okazanie kontrolerowi zbliżeniowej karty płatniczej, za pomocą które zakupiono bilet, jest całkowicie bezpieczne - informuje Małgorzata Szafran z Wydziału Komunikacji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. - Bilet jest rejestrowany w Systemie Centralnym, a dane karty są automatycznie szyfrowane i zapisane w bezpiecznej formie. Kontroler otrzymuje z Systemu Centralnego wyłącznie informacje dotyczące biletu i nie ma dostępu do żadnych innych danych. Ci, którzy nie chcą lub nie mogą używać kart płatniczych, będą mieli możliwość kupowania biletów jednorazowych i czasowych w kasownikach oraz biletomatach za pomocą karty URBANCARD EP.Elektroniczna Portmonetka to rozwiązanie pozwalające na przechowywanie środków finansowych, zapisywanych na URBANCARD EP, pod postacią punktów. W dalszym ciągu pozostanie ona nośnikiem biletów okresowychi będzie ją można doładować w stacjonarnych automatach biletowych, punktach sprzedaży i na stronie internetowej. Ta jednak dzisiaj czasowo nie działała.Współpraca: Błażej Organisty