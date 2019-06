9 czerwca 2019 roku wchodzi w życie korekta rozkładu jazdy pociągów. Przeczytaj, jakie zajdą zmiany

W niedzielę wchodzi w życie korekta rozkładu jazdy. Będą zmiany, bo latem nasilą się remonty. Jak w tym roku pojedziemy z Wrocławia i Dolnego Śląska na wakacje nad morze czy w góry? Kolej przygotowała specjalne pociągi. Intercity informuje, że w większości ruszą od 20 czerwca. Oto szczegóły. Pociągiem w góry Nocny pociąg „Karkonosze” relacji Białystok – Jelenia Góra – Białystok zostanie wydłużony do Szklarskiej Poręby Górnej.

Dzienny pociąg „Słowacki” relacji Ełk – Jelenia Góra – Ełk wydłużony do Szklarskiej Poręby Górnej.

Dzienny pociąg „Halny” Bydgoszcz Gł. – Bielsko-Biała Gł. – Bydgoszcz Gł. w soboty (od 29.06) wydłużony do Zakopanego. A z Zakopanego – w niedziele (od 30.06.). Ponadto będzie grupa wagonów w relacji Bydgoszcz Gł. – Kudowa-Zdr. – Bydgoszcz Gł. Ze względu na remonty torów od 20.06 do 31.07 na odcinku Kłodzko Gł. – Kudowa-Zdr. zastępcza komunikacja autobusowa. Pociągiem nad morze Dzienny pociąg „Światowid” relacji Katowice – Szczecin Gł. – Katowice zostanie wydłużony do Świnoujścia.

W dziennym pociągu „Ar-tus” Bielsko-Biała Gł. – Gdynia Gł. – Bielsko-Biała Gł. będzie kursowała grupa wagonów do Helu.

W nocnym pociągu „Roze-wie” Bielsko-Biała Gł. – Gdynia Gł. – Bielsko-Biała Gł. też będzie grupa wagonów do Helu.

Ruszy sezonowy pociąg nocny „Wolin” w relacji Kraków Gł. – Świnoujście – Kraków Gł.

Ruszy sezonowy pociąg nocny „Pirat” w relacji Bielsko- Biała Gł. – Kołobrzeg – Bielsko- Biała Gł.

Zostanie uruchomiony sezonowy pociąg dzienny „Pirania” w relacji Bielsko Biała Gł. – Kołobrzeg – Bielsko-Biała Gł.

Ruszy sezonowy pociąg nocny „Łebsko” w relacji Jelenia Góra. – Łeba – Jelenia Góra

(będzie grupa wagonów relacji Wrocław Gł. – Kołobrzeg – Wrocław Gł. przez Trzebiatów).

Ponadto nocny pociąg „Pogórze” relacji Wrocław Gł. – Przemyśl Gł. – Wrocław Gł. kursujący w piątki i niedziele od 9.06 jeździ codziennie. Zaś dzienny pociąg „Chełmoński” relacji Jelenia Góra – Przemyśl Gł. – Jelenia Góra będzie miał wagony w relacji Wrocław Gł. – Hrubieszów Miasto – Wrocław Gł. przez Zamość – poinformowała Agnieszka Sorbeńska z Intercity.

Pociąg z Wrocławia

do Ostrowca Świętokrzyskiego przez Kielce Od 9 czerwca na trasę wyruszą pociągi superRegio. To nowa kategoria połączeń spółkiPrzewozyRegionalne (Polregio), które będą obsługiwały ważne ośrodki miejskie i turystyczne. Wrocław skorzysta. Uzyskamy bowiem połączenie Ostrowiec Świętokrzyski – Kielce – Włosz-czowa – Częstochowa Stradom – Opole – Brzeg – Wrocław. – W superRegio będzie m.in. tabor o podwyższonym standardzie, atrakcyjny czas przejazdu i cena biletów – zapowiada przewoźnik. Ale dziś nie ma informacji o cenie biletów, nie można też jeszcze ich kupić...

A jakie zmiany w rozkładzie pociągów Polregio na terenie Dolnego Śląska? Andrzej Piech, naczelnik działu handlowego wrocławskich PR namawia, by przed podróżą zajrzeć koniecznie do rozkładu jazdy, bowiem z powodu remontów na torach wiele pociągów będzie miało zmieniony o kilka minut rozkład jazdy. Należy się też liczyć z utrudnieniami na linii Międzylesie – Gorzanów i Szklarska Poręba Górna – Piechowice, gdzie w wakacje przez kilka tygodni będzie zastępcza komunikacja autobusowa. A jak w kraju?

Osoby planujące wakacyjny wypoczynek w Kołobrzegu będą mogli skorzystać z dodatkowego połączenia obsługiwanego przez Pendolino. Od 19 czerwca do 31 sierpnia codziennie będzie kursować pociąg relacji Kraków – Kołobrzeg – Kraków przez Warszawę. Ze stolicy Małopolski będzie wyjeżdżać o 11:56, a na miejsce dotrze o 20:02. Z kolei w drogę powrotną z Kołobrzegu wyruszy o 9:48, a w Krakowie będzie o 18:04. Weekendowy wyjazd do Kołobrzegu stanie się także łatwiejszy dzięki składowi Pendolino, który wyjeżdża z Krakowa Głównego o 13:56 – do tej pory kursował on sześć dni w tygodniu, w wakacje zaś będzie dostępny także w sobotę.

Dodatkowo połączenie Warszawy z Kołobrzegiem zapewni skład EIC Posejdon, który w okresie wakacji będzie kursować codziennie. Podróż z południa Polski do Kołobrzegu będzie łatwiejsza dzięki pociągowi EIC Fregata relacji Bielsko-Biała – Kołobrzeg – Bielsko-Biała, który w soboty pojedzie nad morze, a w niedzielę będzie kursować w kierunku Bielska-Białej. W okresie wakacji pociąg IC Malczewski, jeżdżący na co dzień w relacji Przemyśl – Kołobrzeg, pojedzie w wydłużonej relacji do Ustki. Dłuższą trasę będzie pokonywać także skład TLK Kochanowski relacji Lublin – Piła, który umożliwi dojazd do Kołobrzegu. Ponadto PKP Intercity uruchamia dodatkowy pociąg TLK Delfin. Od poniedziałku do piątku będzie kursować na trasie Łódź – Gdynia – Łódź przez Warszawę, a w weekendy pojedzie z Łodzi aż do Łeby. Lepsza oferta dla południowo-wschodniej Polski W wakacje zwiększa się częstotliwość kursowania nocnego pociągu TLK Pogórze łączącego Przemyśl z Wrocławiem: w wakacje będzie dostępny nie tylko w piątki i niedziele, jak obecnie, ale także w pozostałe dni tygodnia. TLK Karpaty, jeżdżący w relacji Gdynia – Kraków, poprowadzi grupę wagonów do Przemyśla, dzięki czemu Podkarpacie uzyska nocne połączenie z Warszawą. PKP Intercity uruchamia nowy pociąg IC Wisłoka relacji Kraków – Przemyśl, który uzupełni wczesnoporanną przerwę w kursowaniu pociągów na tej trasie. Skład ma zaplanowany odjazd z Krakowa około 7:15 i powrót do stolicy Małopolski około 23.

IC Chełmoński relacji Przemyśl – Jelenia Góra poprowadzi grupę wagonów na odcinku Wrocław – Hrubieszów, przełączaną w Przeworsku. Dzięki temu podróżni m.in. z Zamościa będą mogli dojechać bezpośrednio do Krakowa i Wrocławia. Mieszkańcy powiatów jasielskiego, krośnieńskiego i sanockiego będą mogli dojechać do Trójmiasta dzięki zmianie skomunikowania pociągu łącznikowego z dotychczasowego TLK Malinowski na TLK Małopolska relacji Przemyśl – Gdynia. Dzięki dalszemu skomunikowaniu będzie możliwość dojazdu także do Łupkowa w Bieszczadach. Zamość zyska nowe bezpośrednie połączenie z Warszawą i Lublinem. Zapewni je pociąg TLK Zamoyski, który pojedzie w nowej relacji Warszawa – Zamość. Dzięki temu dostęp do oferty PKP Intercity uzyska Krasnystaw. Zmiana godzin kursowania tego składu poprawi cykliczność oferty na trasie z Lublina do Warszawy. Zwiększą się także możliwości wieczornej podróży z Lublina do Warszawy. Ostatni pociąg do stolicy będzie odjeżdżał później. Będzie to TLK Inka relacji Chełm – Warszawa, a z Lublina wyruszy o 19:45. Część pociągów będzie dodatkowo zatrzymywać się na stacji Lublin Północny, co pozwoli zoptymalizować skomunikowania z innymi składami jadącymi z kierunku powiatów chełmskiego i zamojskiego. TLK Witos łączący Warszawę z Przemyślem pojedzie zmienioną trasą przez Pilawę, Dęblin i Radom. Tym samym pierwszy pociąg PKP Intercity wraca po dwuletniej przerwie na zmodernizowany odcinek Dęblin - Pilawa linii nr 7.

Łatwiej do Poznania Wraca ruch na otwartą po modernizacji linię nr 3 na odcinku Kutno – Konin – Września – Poznań. Podstawową trasą pojadą wszystkie ekspresy PKP Intercity oraz składy TLK Zielonogórzanin, IC Gałczyński, TLK Paderewski, IC Barbakan. Dzięki przywróceniu ruchu na odcinku linii nr 3 mieszkańcy powiatów wrzesińskiego, słupeckiego oraz konińskiego. Prace modernizacyjne na innych odcinkach linii trwają, więc pociągi TLK Warta, TLK Mewa oraz TLK Uznam nadal będą kursować trasą objazdową. Inne nowości dla pasażerów pociągów PKP Intercity Podróżnych z Zielonej Góry ucieszy powrót pociągu TLK Zielonogórzanin, który umożliwi dojazd do Warszawy na godzinę 11 oraz powrót ze stolicy przed 19. Łatwiejsza stanie się także podróż pomiędzy Olsztynem a Warszawą. PKP Intercity uruchamia od sierpnia dodatkowy, codzienny pociąg TLK Nowowiejski. Będzie to już ósma para pociągów pomiędzy tymi miastami. Poprawę komfortu podróży odczują też pasażerowie pociągów Żuławy relacji Olsztyn – Szczecin – Olsztyn oraz Jeziorak relacji Olsztyn – Poznań – Olsztyn, ponieważ zmieniają one kategorię z TLK na IC.

polecane: FLESZ: Turystyka kosmiczna nie taka kolorowa.