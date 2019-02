Nowy Kaufland we Wrocławiu już stoi. Kiedy otwarcie? [ZDJĘCIA]

Działka, na której powstaje Kaufland, już od kilku lat była ogrodzona blaszanym płotem. Jeszcze trzy lata temu sieć sklepów próbowała teren sprzedać, a na płocie umieszczono tablicę z napisem "Na sprzedaż". Choć później na blaszanym płocie zawisła tabliczka "Wstęp wzbroniony. Teren budowy", a w kwietniu ubiegłego roku spółka wystąpiła do miasta o decyzję środowiskową, prace ziemne ruszyły dopiero w czerwcu. W ciągu niespełna czterech miesięcy budowlańcy postawili szkielet budynku i ściany. Obecnie prace trwają wewnątrz budynku oraz na placu wokół sklepu, gdzie budowany jest parking.

Wykonawca przebudowuje także fragment ul. Długosza na całej długości przyszłego sklepu - od skrzyżowania z ul. Czajkowskiego do wjazdu do Parku Trampolin. Droga od połowy września jest zamknięta. Remont potrwa do końca stycznia. Jak informuje Ewa Mazur z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, wtedy na 150-metrowym fragmencie zamiast krzywej kostki brukowej pojawi się asfalt. Przy okazji powstaną także przejścia dla pieszych z azylami.Wyremontowany zostanie także zniszczony przez pojazdy obsługujące budowę chodnik biegnący wzdłuż marketu. Remont potrwa do końca stycznia.

Przedstawiciele Kauflandu nie zdradzają, kiedy dokładnie market zostanie otwarty dla klientów. Najprawdopodobniej zakupy zrobimy tam na przełomie stycznia i lutego, ponieważ wtedy ma zakończyć się budowa marketu.

Kaufland na Karłowicach przy skrzyżowaniu Czajkowskiego z Długosza będzie czwartym sklepem tej sieci we Wrocławiu. W tej chwili markety działają przy ul. Legnickiej, Bardzkiej i Sieradzkiej nieopodal Wzgórza Andersa. We Wrocławiu polski oddział firmy ma też główną siedzibę.

Będzie to też czwarty duży market w promieniu niespełna kilometra. Na drugim końcu ul. Długosza, przy skrzyżowaniu z Boya-Żeleńskiego jest Lidl (należący do tej samej niemieckiej sieci Schwarz Gruppe co Kaufland), a przy ul. Bolesława Krzywoustego i Sołtysowickiej dyskonty - Biedronka i Netto.