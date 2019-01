Nowy fragment Mierniczej i dojazd do Oławy [ZDJĘCIA]

Kończy się przebudowa skrzyżowania ul. Traugutta z Mierniczą. Nowa sygnalizacja świetlna wraz z systemem ITS jest już zamontowana. W ramach przebudowy, ulica Miernicza została wydłużona do apartamentrowców Wings i River nad rzeką Oławą, przy ul. Walońskiej.

- To bardzo dobra informacja nie tylko dla naszych mieszkańców, ale także dla wszystkich wrocławian, szczególnie mieszkańców Przedmieścia Oławskiego – mówi Natalia Sawicka, dyrektor sprzedaży i marketingu Angel River. - Modernizacja skrzyżowania z przedłużeniem Mierniczej usprawni ruch i umożliwi swobodny dojazd i dojście do bulwaru spacerowego nad rzeką Oławą - wyjaśnia.

Wzdłuż nowego odcinka ul. Mierniczej wybudowano chodniki, posadzono drzewka i zamontowano nowe oświetlenie. Nowe drogi i zieleń pojawiła się także wokół inwestycji Angel River. Wykonano także część promenady nad rzeką, a w planach jest jej przedłużenie na kolejnych odcinkach. Miasto już wybrało wykonawcę tego zadania.

W ramach rewitalizacji nad Oławą powstaną ciągi pieszo-rowerowe, pomosty, kładki, place zabaw, a nawet plaża. Otwarcie nowego odcinka ul. Mierniczej i modernizacja nabrzeży rzeki znacząco zwiększa atrakcyjność lokali usługowych przy ul. Walońskiej. Dostępnych jest jeszcze kilka lokali usługowych o powierzchni od 75 do 105 mkw., zlokalizowanych na parterze. To doskonałe miejsce na restaurację, lodziarnię, kawiarnię czy sklep spożywczy. Główną zaletą lokali są duże, przeszklone witryny.

Apartamentowce Wings i River to łącznie ponad pół tysiąca mieszkań. - To wspaniałe miejsce do mieszkania, ale także doskonała lokalizacja na prowadzenie wszelkiego rodzaju działalności. W budynku znajdować się będzie strefa płatnego parkowania na kilkadziesiąt aut, przeznaczona dla gości i klientów usług – zapowiada Natalia Sawicka.

Jeden z budynków Angel River to 17-kondygnacyjny wieżowiec. Mierzy 55 metrów, co czyni go najwyższym w okolicy. W Angel River znalazło się miejsce m.in. na strefę fitness i spa, reprezentacyjne lobby z miejscem spotkań dla mieszkańców, salę zabaw dla dzieci i stacje ładowania pojazdów elektrycznych w garażu podziemnym.