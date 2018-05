Od piątku, 18 maja w kinach m.in.: powrót superbohatera, komedia o weselu i trzy dramaty.

Dramatpokazuje konflikt między kościołem a nauką. Po pożarze świątyni władze uczelni chcą usunąć parafię ze swojego terenu. Wielebny Dave zaczyna rozważać przeniesienie świątyni.W komediiMax jest właścicielem firmy weselnej. Mężczyzna otrzymuje zadanie zorganizowania uroczystości dla Pierre’a i Heleny. Para zakochanych postanawia wziąć ślub we wnętrzach XVII-wiecznego zamku. Uważający się za profesjonalistę Max robi wszystko, by impreza się udała. Niestety, seria nieprzewidzianych zdarzeń wywraca jego plan do góry nogami, a wesele zamienia się w katastrofę.Deadpool powraca. W drugiej części filmuoszpecony w wyniku śmiertelnie groźnego ataku bydła Wade Wilson (w tej roli Ryan Reynolds) chce zostać najseksowniejszym barmanem miejscowej sieci barów mlecznych.W dramacie „Po latach” Marco, były włoski działacz lewicowy (Giuseppe Battiston) zostaje po latach posądzony o dokonanie zabójstwa w swoim ojczystym kraju.„Zimowi bracia” to duńsko-islandzka produkcja o pracownikach duńskiej kopalni wapienia Pracują tam bracia Emil i Johan. Tragiczne w skutkach wydarzenie doprowadza do grupowego wykluczenia jednego z nich.