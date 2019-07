Nowości kosmetyczne od FOR LIFE & MADAGA

W nazwie spółki widnieje charakterystyczne hasło „FOR LIFE”, które jest częścią logo firmy i w tłumaczeniu oznacza „DLA ŻYCIA”. Słowa te zawierają całą filozofię i ideę firmy – oferowanie klientom produktów i usług, które wpływają na ich zdrowsze, lepsze i szczęśliwsze życie.

Znaczenie słowa „MADAGA” jest inspirowane czystą naturą wyspy Madagaskar, gdzie do tej pory już od tysięcy lat, dzięki braku ludzkiej ingerencji, istnieje unikalna fauna i flora.

Wiele lat firma poświęciła problematyce mikroemulsji, tzn. jej optymalnej strukturze i bardziej efektywnej penetracji w głąb skóry. W tym celu korzystała i korzysta nadal z całkowicie unikalnych, najlepszych urządzeń i technologii produkcyjnych. Skutkuje to tym, iż w emulsjach FOR LIFE & MADAGA znajdują się zmikronizowane cząstki o równomiernej strukturze, bez obecności tlenu i dwutlenku węgla. Rozmiar i rozmieszczenie cząstek (miceli) w emulsji ma zasadniczy wpływ nie tylko na jakość preparatu, ale głównie na wymienioną powyżej penetrację skóry. Dzięki tej unikalnej metodzie możemy lepiej pracować z substancjami aktywnymi i dokładniej kierować je do przestrzeni międzykomórkowych.