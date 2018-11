Nowość w galerii. Pierwsze lustro interaktywne [ZOBACZ]

Podstawową funkcją lustra jest wchodzenie w interakcję z klientami. Skorzystać z niego można na dwa sposoby. Po pierwsze wybrać czy korzystamy z damskich czy z męskich produktów. Następnie wybrać jeden z rekomendowanych produktów i zaznaczyć swój rozmiar. Obsługa sklepu otrzymuje wtedy informację na aplikację w tablecie o wybranym produkcie, jego kolorze oraz rozmiarze i przynosi go do przymierzalni. Oprócz tego cały czas pokazują nam się proponowane ubrania, które możemy dopasować do naszego produktu. W każdym momencie można zrezygnować z wybranego ubrania. Wszystko bez wychodzenia z przymierzalni.

Druga opcja polega na standardowym udaniu się do przymierzalni z wybranym już produktem. Tam można zeskanować kod kreskowy za pomocą umieszczonego na ścianie czytnika. Wtedy na lustrze pojawiają się wszystkie informacje dotyczące zeskanowanego przez nas produktu, np. materiał, cena czy dostępność rozmiarów.