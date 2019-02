Nowe toalety w parku. Masz 20 minut. Potem wygoni z niej alarm

W Parku Wschodnim, przy parkingu od strony ul. Krakowskiej i Rodzinnych Ogródków Działkowych "Oławka" stanęła nowoczesna toaleta. Co prawda jest jeszcze ogrodzona siatką, ale spacerowicze skorzystają z niej za dwa tygodnie - mniej więcej w połowie listopada. Jak informuje Małgorzata Szafran z biura prasowego magistratu, Zarząd Zieleni Miejskiej czeka jeszcze z uruchomieniem "przybytku", ponieważ najpierw musi zostać on podłączony do sieci energetycznej.

Prąd będzie potrzebny nie tylko do oświetlenia toalety, ale także uruchomienia systemu alarmowego. Toaleta będzie czynna codziennie od godz. 6 do 22, ale nie dla miłośników długich posiedzeń. Po spędzeniu w niej 20 minut, automatycznie otworzą się drzwi, a z głośników popłynie dźwięk alarmu. Jak tłumaczą urzędnicy, takie zabezpieczenie ma uniemożliwić bezdomnym sypianie w toalecie.

Nowa toaleta w Parku Wschodnim to dwie kabiny koedukacyjne - bez podziału na żeńską i męską. Jedna z kabin została dostosowana do osób niepełnosprawnych. Dzięki wyposażeniu jej w przewijak, będą z niej mogli skorzystać także spacerujący z niemowlakami. Toaleta będzie bezpłatna.

To nie koniec "toaletowych" planów magistratu. W ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego powstanie sześć nowych szaletów w innych wrocławskich parkach. Projekt w głosowaniu poparło niemal 11 tysięcy osób. W pierwszym etapie toalety zostaną zbudowane przy Górce Skarbowców, w Parku Klecińskim i na Polanie Karłowickiej. W drugim w Parku Zachodnim, Parku Skowronim i Parku Szczytnickim od strony ul. Różyckiego.

– Będą to toalety jednokabinowe w pełni automatyczne, samoczyszczące, przystosowane dla osób niepełnosprawnych wraz z przewijakami – mówi Małgorzata Szafran.

