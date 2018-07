Od 1 lipca obowiązuje nowe prawo turystyczne. Polska jako jeden z sześciu pierwszych krajów zastosowała się do dyrektyw unijnych, które dotyczą prawa turystycznego. Ma ono jeszcze bardziej chronić interesy podróżnych.

Nowe prawo ma związek z dyrektywą unijną z 2015 roku, którą wszystkie kraje członkowskie UE miały przyjąć do 1 stycznia tego roku. Polska była jednym z sześciu pierwszych państw, które zakończyły procedury zmiany przepisów. Na nowych przepisach skorzystają przede wszystkim klienci biur podróży i touroperatorów, ponieważ prawo ma jeszcze bardziej ich zabezpieczać, chociażby przed ukrytymi kosztami czy bankructwem biura podróży.Teraz nawet bankructwo takiej firmy nie będzie w stanie przerwać wykupionego i często wymarzonego urlopu. Od 2016 roku działa Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, dzięki któremu turysta miał zapewniony powrót do kraju w przypadku bankructwa firmy. Musiał jednak przerwać urlop. Teraz to się zmieni i w takim przypadku bezproblemowo będzie można dokończyć wakacje. Nawet gdyby biuro splajtowało pierwszego dnia wykupionego w nim wypoczynku. Na wspomniany Fundusz Gwarancyjny wpłacać będzie więcej podmiotów, co przełoży się na bezpieczeństwo klienta. Tylko w ubiegłym roku biura podróży wpłaciły na poczet funduszu 40 milionów złotych. Dzięki temu nie ma szans na powtórkę sytuacji, chociażby z 2016 roku, kiedy to upadło krakowskie biuro Nautica Incentive. Wszystkie wyjazdy zostały anulowane, a klientom oddano całość wpłaconych kwot. I niby wszystko wydawałoby się w porządku, gdyby nie fakt, że wielu klientów nie było w stanie już zarezerwować wakacji w zaplanowanym wcześniej przez siebie terminie urlopu.Zmiany dotkną też naszych portfeli. W dalszym ciągu organizator będzie mógł podnieść koszty wycieczki w przypadku, gdy podrożeje transport, np. z powodu podwyżek cen paliwa, gdy wzrosną podatki lub opłaty od usług turystycznych, np. lotniskowe, i gdy wzrosną kursy walut . Stosowny zapis musi być w umowie. Organizator może podnieść cenę najpóźniej na trzy tygodnie przed wyjazdem. Od 1 lipca możemy zrezygnować z umowy, jeśli koszty wzrosną zbyt gwałtownie. -Według nowych przepisów, jeśli organizator wyjazdu podniesie cenę o więcej niż 8 proc., można bezkarnie odstąpić od umowy - wyjaśnia Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dotyczy to jednak umów zawartych po tym terminie.Zmieniają się zasady dotyczące kupowania usług turystycznych online, reklamacji, podwyższania cen wycieczek czy rozwiązywania umów.- mówi prezes Polskiej Izby Turystyki Paweł Niewiadomski.Kiedy kupujemy bilet lotniczy i zostajemy na przykład przekierowani na stronę, gdzie możemy zarezerwować hotel lub wynająć samochód, to wtedy mówimy już o usłudze turystycznej. W momencie, kiedy zdecydujemy się na skorzystanie z takiego produktu i nie wszystko pójdzie po naszej myśli (np. samochód nie zostanie podstawiony na czas), będziemy mogli ubiegać się o odszkodowanie. Nowe przepisy to odpowiedź na dynamiczny rozwój sprzedaży usług turystycznych, chociażby poprzez możliwość sprzedaży ofert w internecie czy aplikacji mobilnej. Jednak to nie wszystko z „drobnych” nowości, które bardzo ułatwią planowanie wakacji . W dalszym ciągu będzie można odstąpić od umowy w momencie, gdy biuro podróży zmieni główne warunki imprezy, np. jej miejsce, czas trwania czy rodzaj środka transportu. Jednak kiedy zmiany będą nieznaczne, a prawo do ich wprowadzenia jest zawarte w umowie, takiej możliwości nie mamy.