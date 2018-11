Nowe połączenia FlixBusa. Z Wrocławia i przez Dolny Śląsk

23 listopada startuje linia 1300 relacji Wrocław - Praga, która do polskiej siatki połączeń FlixBusa włączy Szklarską Porębę. Na połączeniu zyskają także pasażerowie z Wrocławia oraz Jeleniej Góry – z miast tych będzie można dojechać do czeskich miejscowości: Harrachova, Kořenova, Tanvaldu, Jablonca nad Nysą i Pragi.

29 listopada inauguracyjny kurs odbędzie autobus linii 1366, dzięki czemu z Wrocławia, Legnicy, Zgorzelca i Görlitz będzie można bezpośrednio dojechać do Drezna. Kalendarz rezerwacji dla tego połączenia otwarty jest aż do 25 kwietnia 2019 roku. Czas przejazdu na trasie Wrocław – Drezno wynosi 4h 15min. Ceny biletów na tę trasę zaczynają się od 39 zł.

Rozkład jazdy linii 1366 z Wrocławia (Dworzec Autobusowy):

6:25 – 6 razy w tygodniu, codziennie oprócz środy,

7:25 – raz w tygodniu, w niedzielę,

11:45 – 6 razy w tygodniu, codziennie oprócz wtorku.



Rozkład jazdy linii 1366 z Drezna:

13:45 – 6 razy w tygodniu, codziennie oprócz środy,

17:35 – raz w tygodniu, w niedzielę,

18:40 – 4 razy w tygodniu, w poniedziałek, środę, czwartek i sobotę,

18:45 – raz w tygodniu, w piątek.



Grudniowe nowości od FlixBusa

13 grudnia do siatki połączeń FlixBusa dołączą kolejne nowe połączenia, a tym samym nowe miasta, takie jak: Szklarska Poręba, Brema czy Harrahov.

Linia 1360, kursująca do tej pory na trasie z Przemyśla do Wrocławia, zostanie przedłużona do Berlina. Dzięki jednemu z wariantów trasy, do Berlina dojechać będzie można też z Tarnowa, co do tej pory nie było możliwe. Dodatkowo, nocna linia N1360 kursować będzie z Przemyśla do Bremy, przez Rzeszów, Kraków, Katowice, Wrocław, Cottbus, Berlin i Hamburg.

9 grudnia ruszy natomiast linia 1304 relacji Warszawa - Drezno. Mieszkańcy nie tylko Warszawy, ale też Sieradza, Wrocławia, Bolesławca i Zgorzelca będą mogli dojechać do niemieckich miast: Görlitz i Drezna. Autobus z Warszawy wyruszał będzie we wtorki o 11:30 (dojazd do Drezna o 20:35). Z Drezna natomiast autobus odjeżdża w poniedziałki o 9:15. Linia trafi do sprzedaży już niebawem.

Dzięki połączeniom uruchomionym w grudniu, pasażerowie podróżujący z Warszawy, Łodzi, Krakowa, Katowic i Wrocławia zyskają także nowe połączenia do Berlina. Do stolicy Niemiec będzie można dojechać także ze Zgierza.

Przywrócone połączenie Szczecin - Kraków

Dodatkowo, w zeszłym tygodniu po krótkiej przerwie spowodowanej modyfikacją rozkładu, ponownie wystartowała linia 1362 na trasie Szczecin – Kraków. W ramach aktualizacji trasy, czas przejazdu na odcinku Kraków - Wrocław został wydłużony o 20 min.