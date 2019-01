Nowe oznaczenia paliw na stacjach. Wiesz jak teraz tankować?

Identyczne oznaczenia jak na dystrybutorach z paliwami pojawią się też na wlewach do baków nowych samochodów - dzięki temu kierowcy dokładnie będą wiedzieli, z którego paliwa mają skorzystać na stacji.

W praktyce na większości stacji w Polsce przy benzynie bezołowiowej 95 lub 98-oktanowej znajdziemy oznaczenie E5, przy oleju napędowym - B7, a przy gazie - LPG.

Uspokajamy jednak. Nowe oznaczenia nie oznaczają, że ze stacji paliw zniknęły te stare. W całej Polsce na dystrybutorach wciąż pozostały również etykiety Pb95, Pb98 czy Diesel.

NOWE OZNACZENIA

BENZYNA E5, E10 i E85. Oznaczenia będą przedstawione w kółku. Informacje wewnątrz znaku odnośnie zawartości biokomponentów wynoszą „Exx”, z czego „E” oznacza etanol a „xx” maksymalną ilość etanolu, jaką można stosować w pojeździe.

OLEJ NAPĘDOWY

B7, B10 i XTL. Oznaczenia będą przedstawiane w kwadracie. „B” oznacza biodesel, liczba obok litery to maksymalna ilość biodesla dopuszczalna w danym pojeździe. XTL to nierafinowany olej napędowy.

PALIWA GAZOWE

H2, CNG, LPG i LNG. Oznaczenia będą przedstawiane w rombie. H2 to wodór, CNG to sprężony gaz ziemny, LNG to skroplony gaz ziemny a LPG to gaz płynny.