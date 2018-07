NOWE OSTRZEŻENIA MSZ. Niebezpieczne kraje na wakacje 2018. Letni urlop to szczególny czas w roku, kiedy w końcu możesz odetchnąć od codziennego zgiełku i sztywnego harmonogramu. W czasie 2-tygodniowego urlopu jesteś w stanie wypocząć i naładować energetyczne baterie na cały następny rok. Sprawdź jakich miejsc unikać. MSZ na bieżąco publikuje ostrzeżenia dla podróżujących. Sprawdź najnowsze! Najbardziej niebezpieczne kraje na wakacje to często popularne kierunki podróży, sprawdź, żeby nie ryzykować.

Nowe ostrzeżenia MSZ

Niebezpieczne kraje na wakacje 2018

Bezpieczne wakacje - zarejestruj się w serwisie "Odyseusz"

Wakacje za granicą?✈️✈️🏝️🏝️🏝️Zgłoś swoją podróż w systemie #Odyseusz na wypadek nadzwyczajnej sytuacji #JAWPODRÓŻY https://t.co/Qf7yZjbK3K pic.twitter.com/CMB9YxyJYv — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) 13 lipca 2017



Lista najbardziej niebezpiecznych krajów na wakacje 2018 jest aktualizowana na bieżąco przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Na listę trafiają kraje, w których odbywają się walki zbrojne, zamieszki i protesty, zagrożenia terrorystyczne czy niepokoje społeczne. To duże ułatwienie dla poszukujących wakacyjnych destynacji. Miejsca, co do których wydane zostało ostrzeżenie powinny się znaleźć na czarnej liście, przynajmniej do odwołania zagrożenie dla podróżnych.Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie próżnuje. Od czerwca 2018 roku wydało 7 nowych ostrzeżeń dla podróżnych. Większość to ostrzeżenia drugiego stopnia - ostrzeżenia przed podróżą. Jedno ma trzeci stopień - Nie podróżuj. Każdy stopień ostrzeżenia wiąże się z zagrożeniem, na każdy powinniśmy patrzeć z uwagą. Szczególnie, jeśli wakacje wykupiliśmy dużo wcześniej i nie da się już odwołać rezerwacji.W czasie wakacyjnego wypoczynku bezpieczeństwo jest najważniejsze. Nie da się w pełni odpocząć, kiedy zagrożenie dla naszego życia i zdrowia jest realne. Niestety wiele popularnych wakacyjnych kierunków znajduje się na liście krajów, do których podróże są odradzane. Bądź na bieżąco i sprawdź jakie kraje znajdują się na czarnej liście.Każdą podróż czy to wakacyjną, zawodową czy też długoterminową warto zarejestrować w serwisie Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Odyseusz”. To dodatkowy wentyl bezpieczeństwa, który w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych, pozwoli na szybki kontakt w celu udzielenia niezbędnych informacji oraz pomocy. Dzięki "Odyseuszowi" otrzymasz także powiadomienia o zagrożeniach w kraju podróży, będziesz zawsze na bieżąco.Rejestracja w serwisie "Odyseusz" trwa zaledwie 5 minut. Zgłoszenie swojego wyjazdu jest dobrowolne, ale ma same plusy, więc warto to robić przed każdym wyjazdem poza granice kraju.