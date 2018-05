To początek nowej serii Uniwersum Metro 2035, książka ukazała się w środę 18 kwietnia 2018 roku nakładem wydawnictwa Insignis.

Trzecia wojna światowa starła ludzkość z powierzchni Ziemi. Planeta opustoszała. Całe miasta obróciły się w proch i pył... Oto początek kultowej serii Uniwersum Metro 2033. Jej twórcą jest Dmitrij Glukhovsky, autor trzech książek osadzonych w tym niezwykłym świecie – świecie, który zawładnął wyobraźnią milionów czytelników. Od dziewięciu lat Dmitrij Glukhovsky zaprasza do swojego projektu pisarzy z całego świata. Autorzy z Rosji, Ukrainy, Białorusi, Polski, Anglii i Włoch przekształcili „mapę Ziemi z postnuklearnej pustyni w migoczącą płomykami ludzkich dusz żywą tkankę”.Odwiedź nową stronę Wydawnictwa Insignis dotyczącą książek ze świata Metra Dmitrija GłuchowskiegoW 2016 roku w Polsce ukazała się trzecia część trylogii Glukhovsky’ego, „Metro 2035”, i… wywróciła uniwersum do góry nogami. Okazała się łącznikiem między światem Metra 2033, opisującym życie po apokalipsie, a rodzącym się światem, w którym pojawia się nadzieja, na ponowny – zapewne ostatni – zryw pragnącej zmartwychwstać ludzkości. Nadchodzi Uniwersum Metro 2035!„Świat na powierzchni czeka na nas”Książka Szymuna Wroczka „Piter. Wojna” inauguruje ów drugi akt dramatu – po niezakończonym jeszcze akcie pierwszym: Uniwersum Metro 2033, z którego logo nadal będą wydawane kolejne pozycje.Posłuchaj fragmentów książki „Piter. Wojna” Szymuna Wroczka w interpretacji Marcina Hycnara:„Piter. Wojna” to odpowiedź Szymuna Wroczka na pytanie czytelników o kontynuację powieści „Piter” z 2010 roku. Czy Iwan przeżył? Sam autor odpowiada: „To tajemnica”. Pewne jest jednak, że 18 kwietnia wraz z premierą książki nastąpi powrót Ubera, marzyciela i romantyka, który przez dwadzieścia lat wegetacji w metrze nie utracił wiary w sprawiedliwość i lepszy świat. Więcej: jest nadal gotów walczyć o swoje idee do ostatniej kropli krwi.