Nowe hulajnogi we Wrocławiu. Ruszył trzeci operator. To Bird

Bird, czyli „ptak”, to nazwa nowych hulajnóg, które już można wypożyczać we Wrocławiu. Zasada działania systemu nie różni się od tych już znanych wrocławianom. Potrzebna jest aplikacja w telefonie, założenie w niej konta i podanie numeru karty płatniczej.

Wypożyczenie jednej z ponad 400 hulajnóg następuje po zeskanowaniu kodu QR. Opłata za odblokowanie czarno-białej hulajnogi Bird to 3 zł, a każda minuta korzystania z niej kosztuje 50 groszy - tyle samo, co w Lime. Hive jest nieco tańszy odblokowanie 2,50 zł, a minuta korzystania 45 groszy. Jak widać, Bird nie zamierza wywalczyć swojego miejsca na naszym rynku konkurując cenowo. Wyróżniać „ptaki” ma wg operatora podejście do bezpieczeństwa – m.in. wymóg podania wieku użytkownika, by zniechęcić nieletnich – oraz „inteligentne” dostosowywanie liczby dostępnych pojazdów do zapotrzebowania.

Wrocław jest drugim polskim miastem, w którym można korzystać z usług tego operatora. Warszawiacy od kwietnia przejechali na jego pojazdach ponad 250 000 km.