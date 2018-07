Festiwal Nowe Horyzonty otworzy pokaz filmu "Kafarnaum" Nadine Labaki. Seans rozpocznie się o godz. 18:30. Festiwal na bieżąco będzie relacjonować nasza dziennikarka, Małgorzata Matuszewska. Zapraszamy codziennie do czytania recenzji filmów prezentowanych na festiwalu.

Pierwszego dnia festiwalu (26 lipca) zobaczymy jeszcze "Sezon diabła" Lava Diaza (Ang panahon ng halimaw, 19:00), "Touch Me Not" Adiny Pintilie (19:30), "Córkę trenera" Łukasza Grzegorzka oraz "I oddychaj normalnie" Ísold Uggadóttir(Andið eðlilega, 20:15).Bilety są w cenie od 12 do 24 złotych. Można je kupić w kasach kina. Festiwal potrwa do 5 sierpnia.Szczegółowy kalendarz projekcji znajdziecie na