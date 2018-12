Nowe hale sportowe Politechniki Wrocławskiej powstaną na Dąbiu [WIZUALIZACJE]

Co ważne oba boiska będą w pełni autonomiczne, tak że obie dyscypliny będzie można uprawiać jednocześnie. Sala do koszykówki będzie miała wymiary 32 x 17 m a do siatkówki 24 x 15 m. Na rozsuwanych trybunach znajdzie się w sumie ponad 230 miejsc. – Tuż obok, w drugim etapie powstanie mniejszy budynek, w którym znajdą się sale ćwiczeniowe: siłowania, sala sportów walki oraz sala do tańca towarzyskiego i fitness wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym – wymienia Michał Ciepielski.

Oprócz hal sportowych zbudowane zostaną również drogi wewnętrzne, chodniki i parking na 136 miejsc, w tym pięć dla osób niepełnosprawnych i dwa dla autokarów. Wcześniej trzeba będzie jednak wyciąć ponad sto drzew i krzewów.

Politechnika Wrocławska przetarg na wykonawcę inwestycji rozstrzygnęła w poniedziałek 3 grudnia. Najtańszą ofertę złożyła spółka Haras Budownictwo Sp. z o.o. Uczelnia za prace zapłaci 44,5 mln zł, choć pierwotnie zamierzała wydać niespełna 31 mln. Jeszcze droższe były oferty trzech pozostałych firm biorących udział w przetargu. Berber Bau Polska za budowę kompleksu zażądała 57,8 mln zł, Polimex Budownictwo 52,4 mln, a Alstal Grupa Budowlana 49 mln zł. Teraz oferenci będą mieli 10 dni na złożenie odwołania. Jak ocenia Michał Ciepielski, umowa zostanie podpisana na przełomie grudnia i stycznia. Prace potrwają 17 miesięcy, więc powinny zakończyć się w połowie 2020 r.

Uczelnia w planach ma także budowę przy ul. Chełmońskiego nowoczesnej krytej pływalni. Nie wiadomo jednak, czy inwestycja zostanie zrealizowana jeszcze w obecnej kadencji władz uczelni, czyli do września 2020 r. Docelowo pływalnia ma powstać w miejscu istniejących budynków B i C na skraju działki, tuż przy ul. Chełmońskiego.

Studenci Politechniki Wrocławskiej na zajęcia wychowania fizycznego w pochodzących z lat 70. barakach skazani byli do września 2016 r. Wtedy to na sąsiedniej działce, po drugiej stronie laboratoriów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oddana do użytku została nowoczesna wielofunkcyjna hala sportowa z pełnowymiarowym boiskiem do piłki ręcznej oraz trybunami na 350 osób. Budynek kosztował 8,7 mln zł, a budowa trwała rok. Jak podkreślał wówczas Robert Jarosz, dyrektor Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PWr, zbudowane w latach 1974-1976 budynki miały służyć jedynie 15 lat. Te jednak przeciągnęły się do czterech dekad.