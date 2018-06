Lenovo prezentuje na E3 sześć nowych laptopów oraz komputerów stacjonarnych tower i cube z serii Lenovo Legion.

Po ponad roku od premiery marki gamingowych komputerów Lenovo Legion prezentujemy najnowsze laptopy i komputery stacjonarne w różnych specyfikacjach, które gwarantują graczom wrażenia najwyższej klasy. Dzisiaj na targach E3 zapowiadamy wprowadzenie do oferty nowej rodziny sześciu gamingowych komputerów: laptopów Lenovo Legion Y730 i Y530, a także stacjonarnych komputerów tower T730 i T530 oraz cube C730 i C530. Wszystkie te potężne maszyny, niezależnie od formatu, są wyposażone tak by płynnie i bezwzględnie prowadzić do zwycięstwa we współczesnych gamingowych hitach: od pełnych akcji battle royale po spektakularne RPG. Każde urządzenie ma udoskonalony system chłodzenia, by można było zachować zimną krew, kiedy zrobi się naprawdę gorąco.Najnowsze modele marki Lenovo Legion zostały zaprojektowane od postaw z myślą o zapalonych graczach, którzy cenią zarówno styl, jak i parametry. W ten sposób powstały komputery o nowoczesnej i wyrafinowanej estetyce, która sprzyja wysokiej wydajności bez zbędnych i krzykliwych detali. Wsłuchaliśmy się w głosy tysięcy graczy, których łączy pasja podtrzymywana przez lata grania w ulubione tytuły. Podobnie jak my używają pecetów nie tylko do grania, dlatego warto zaopatrzyć się w solidną maszynę, która zrobi wrażenie i na fanach gier, i na kolegach z firmy czy współpracownikach. Najbardziej jednak zależało nam na tym, żeby każdy element nowych urządzeń Lenovo Legion umożliwiał płynną, wciągającą grę. Nowe modele marki Lenovo Legion sprostają praktycznie wszystkim wymaganiom współczesnych gier, podczas gdy ich elegancja nadaje profesjonalnego stylu.Nowe laptopy Lenovo Legion są przeznaczone dla współczesnych mobilnych graczy, którym zależy na lekkości sprzętu. Wyobraźmy sobie pełne napięcia oczekiwanie na moment, gdy będzie można odpalić najnowszy gamingowy bestseller podczas wolnej chwili, ale wcześniej trzeba jeszcze odbyć ważne spotkanie. Zamiast nosić dwa laptopy w jednej torbie, można wybrać jeden elegancki model Lenovo Legion Y730 lub Y530 i bezproblemowo przechodzić od pracy do rozrywki. Laptop Lenovo Legion Y730 został wykonany z anodowanego aluminium w szykownym, stalowym (Iron Gray) kolorze, a jego ekran IPS Full HD otaczają niezwykle wąskie ramki. Kruczoczarny laptop Lenovo Legion Y530 ma z kolei pokrywę o subtelnej, ale atrakcyjnej fakturze.Nowe laptopy - smuklejsze i lżejsze od swoich poprzedników - idealnie nadają się dla użytkowników, którzy chcą skupić się na grze nawet w miejscach publicznych bez zwracania na siebie uwagi kolorową poświatą typowego gamingowego komputera. Laptopy Lenovo Legion Y730 i Y530 zapewniają użytkownikom dyskrecję, dzięki której mogą swobodnie podróżować i grać. Komputer można schować bezpiecznie do plecaka Lenovo Y Gaming Armored Backpack (1) ze specjalną komorą na laptopa.Mobilność nie musi wiązać się z podstawowymi wentylatorami i słabym chłodzeniem. Testując różne sposoby poprawy właściwości termicznych konstrukcji, opracowaliśmy dwukanałowy system chłodzenia nowych laptopów Lenovo Legion z dodatkowymi bocznymi otworami wentylacyjnymi oraz łopatkami wentylatora o różnej długości i skręcie. Dzięki temu przepływ powietrza poprawił się o 16%, a temperatura systemu spadła o 10% w porównaniu z komputerami poprzedniej generacji. Choć chłodzenie jest skuteczniejsze, laptopy działają niemal bezgłośnie.Oba laptopy z powodzeniem radzą sobie z najbardziej wymagającymi współczesnymi grami dzięki GPU do poziomu NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Ti, CPU do Intel® Core™ i7 8. generacji oraz systemowi Windows® 10. Czas reakcji klawiatury wynosi mniej niż 1 ms, bo podczas zaciętej walki liczą się nawet ułamki sekund. Opcjonalne wyświetlacze Full HD IPS z częstotliwością odświeżania 144 Hz oferują płynniejszy obraz i mniejsze rozmycie podczas ruchu. Panele o jasności 300 nitów otoczono niezwykle wąskimi ramkami, co zwiększa realizm i szczegółowość postaci w grach. Lenovo Legion Y730 to pierwszy na świecie laptop gamingowy z systemem głośników Dolby Atmos® i Dolby Sound Radar. Dolby Atmos Speaker System oferuje niesamowite wrażenia akustyczne dzięki specjalnie zaprojektowanych i dostrojonych we współpracy z Dolby® głośników lub przy użyciu słuchawek2. Zapierające dech, bogate i głębokie audio sprawia wrażenie przebywania w centrum akcji. Nowy laptop Lenovo Legion Y530 obsługuje Dolby Audio™ i emituje donośny, wyraźny dźwięk. Łącząc krystalicznie czysty obraz z niesamowitym dźwiękiem, nowe laptopy zapewniają graczom wszechstronne, realistyczne wrażenia.Bardziej zaawansowany Y730 z 17- lub 15-calowym ekranem oferuje graczom jeszcze wyższą wydajność dzięki opcjonalnej pamięci CORSAIR® DDR4 o pojemności 16 GB, która umożliwia przetaktowywanie. Lenovo Legion Y730 to pierwszy na świecie gamingowy laptop z podświetleniem klawiatury i CORSAIR iCUE® RGB. Gracze mają do dyspozycji sześć niestandardowych klawiszy makr i mogą dostosować podświetlenie, wybierając spośród ponad 16 milionów opcji kolorystycznych.Komputery stacjonarne o formacie cube Lenovo Legion C730 i C530 to propozycja dla zapalonych graczy, którzy potrzebują lekkiego i zajmującego niewiele miejsca urządzenia oferującego też zalety komputera stacjonarnego. Nowe cube’y w przenośnej, stylowej obudowie o pojemności 19 litrów są jeszcze lżejsze i bardziej kompaktowe od swoich poprzedników, dlatego grać na najwyższych obrotach można teraz wszędzie.Wygodna, wbudowana rączka umożliwia łatwe przenoszenie komputera z domu na całonocne sesje u znajomych. W pełni przezroczysty panel górny oferuje wgląd do wnętrza systemu z opcjonalnym systemem podświetlenia RGB i hipnotyzującą paletą kolorów w modelu C730 lub czerwonym podświetleniem LED w C530, które można dostosować do własnego gustu w programie Lenovo Vantage.Małe wymiary mogą zmylić przeciwnika. Lenovo Legion C530 to gamingowy cube z Windows 10 w bardziej konkurencyjnej cenie, podczas gdy C730 oferuje funkcje klasy premium. Wyposażone w GPU do poziomu NVIDIA GeForce GTX 1060, CPU do poziomu Intel Core i7 8. generacji oraz 32 GB opcjonalnej pamięci do przetaktowywania CORSAIR DDR4 w Lenovo Legion C730. Dolby Atmos w modelach Lenovo Legion C730 i C530 odtwarza realistyczny dźwięk3 potęgujący dodatkowo wrażenia z gry — każdy walący się budynek i wstrząsającą eksplozję słychać w najdrobniejszych szczegółach.Nowe komputery o formacie cube mają też dwukanałowy system wentylacji, który lepiej odprowadza ciepło, by nie zakłócać przebiegu gry.Komputery stacjonarne o formacie, Lenovo Legion T730 i T530 to imponujące zestawy oferujące miażdżącą przewagę w grach. Kruczoczarny Lenovo Legion T530 w 28-litrowej obudowie ma taką samą subtelną fakturę części górnej jaklaptop Y530, lecz w tym przypadku elementy wzornicze rozchodzą się od przycisku zasilania. Lenovo Legion T530 ma czerwone podświetlenie wolotów wentylacyjnych, a Lenovo Legion T730 ma pełny wewnętrzny i zewnętrzny system podświetlenia RGB w miejscu przezroczystego bocznego okna prezentującego jego potężne wnętrze.Nowe komputery o formaciez Windows 10 łatwo dają sobie radę z wymagającymi grami klasy AAA oraz aplikacjami graficznymi, a to dzięki GPU do poziomu NVIDIA GeForce GTX 1060 oraz najnowszym procesorom Intel Core i7 8. generacji. Z Lenovo Legion T730 można uzyskać jeszcze więcej wydajności dzięki 32 gigabajtowej opcjonalnej pamięci DDR4 CORSAIR VENGEANCE® oraz nawet dwóm dyskom PCIe RAID 0 SSD o pojemności 512 GB albo dyskowi twardemu SATA o pojemności 2 TB.Dzięki głębokiemu, dynamicznemu dźwiękowi Dolby Atmos (3), w nowych komputerach Lenovo Legion, można usłyszeć każdy krok przeciwnika i uzyskać taktyczną przewagę, zanim zdąży przypuścić atak. W ogniu walki sprawdza się opcjonalny system chłodzenia cieczą Asetek® w Lenovo Legion T730, który bezgłośnie rozprasza ciepło, zapewniając stabilną liczbę klatek na sekundę, płynniejszą grę oraz cichsze działanie komputera nawet podczas gry z najwyższymi parametrami. Komputery Lenovo Legion w formacieumożliwiają streaming na ulubionych platformach gwarantując, że świat będzie podziwiać najefektowniejsze killstreaki w rozdzielczości 4K4 z wysoką liczbą klatek na sekundę.Nowe komputery typumożna też będzie modernizować w przyszłości. Nie potrzeba do tego narzędzi ani latarki — dostrajać system i wymieniać kartę graficzną lub pamięć można po jednym naciśnięciu przycisku.Arsenał z nowymi wieżami warto uzupełnić o gamingowy monitor Lenovo Legion, zestaw słuchawkowy z dźwiękiem przestrzennym, precyzyjną klawiaturę i mysz (1).Gracze, którym zależy na najwyższych parametrach do streamingu o jakości profesjonalnej lub laptopie zapewniającym przewagę na polu bitwy, komputery z nowej oferty Lenovo Legion zapewnią odpowiednie połączenie eleganckiej obudowy ze spektakularną wydajnością.---1. Akcesoria i monitory są do nabycia osobno.2. Do korzystania z funkcji Dolby Atmos są wymagane słuchawki do nabycia osobno.3. Do korzystania z funkcji Dolby Atmos jest wymagane urządzenie z tą technologią lub słuchawki do nabycia osobno.4. Wymagany zewnętrzny monitor o rozdzielczości 4K.5. Ceny nie obejmują podatków, kosztów wysyłki ani opcji, mogą ulec zmianie bez powiadomienia i podlegają dodatkowym warunkom. 