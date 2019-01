Nowe centrum handlowe we Wrocławiu. Powstanie na Maślicach

Nowe centrum handlowe będzie mieć 5,5 tys. m kw. powierzchni. W środku znajdzie się do 14 sklepów, a tuż przy galerii pojawi się stacja benzynowa Orlen. Obok operatora spożywczego, przewidziane są: salon z elektroniką, drogeria, apteka, salony odzieżowe, przede wszystkim z modą rodzinną i akcesoriami, klub fitness, usługi oraz gastronomia.

Pierwszy N-Park we Wrocławiu otwarto w listopadzie zeszłego roku. To niewielkie centrum handlowe, w którym powstały sklepy sieci Rossmann, Pepco, Kakadu i Bacówka. Na pierwszym piętrze uruchomiono Fitness Academy.

Generalnym wykonawcą obiektu jest firma Trasko Inwest z Ostrzeszowa, a projekt architektoniczny wykonała pracownia Czora&Czora z Katowic.

- Koncept N-Parku to wygodne zakupy i potrzebne usługi blisko domu klienta. Centrum przy ul. Maślickiej powstaje w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej, z ponad 33 tys. osób znajdujących w bezpośredniej strefie oddziaływania obiektu, tj. do 10 minut drogi, oraz dużych marketów znanych marek, w tym spożywczego. W N-Parku zaplanowana jest również komplementarna oferta spożywcza, a także sklepy z modą rodzinną, salon z elektroniką, drogeria, apteka, fitness oraz usługi i gastronomia. Do końca tego roku planujemy zamknąć proces komercjalizacji obejmujący 90 proc. powierzchni obiektu - mówi – mówi Dorota Beltrani, Dyrektor ds. Komercjalizacji w Napollo.