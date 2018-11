Nowa szkoła i przedszkole tuż pod Wrocławiem. Budowa startuje w przyszłym roku [WIZUALIZACJE]

Rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na granicy Smolca i Krzeptowa przy ul. Wiśniowej. Na wizualizacjach w naszej galerii prezentujemy zwycięskie rozwiązanie Pracowni Architektonicznej Maciej Woś.

Zmieniła się nieco lokalizacja, bo wcześniej szkołę planowano wybudować w Smolcu, w okolicach stawu lub ulicy Chłopskiej. Teraz już wiadomo, że zespół dla 600 dzieci szkolnych, przedszkole dla 150 dzieci, z blokiem żywieniowym, z małą i dużą salą gimnastyczną powstaną przy ul. Wiśniowej. Konkurs wygrała bardzo ciekawa i przemyślana koncepcja, nawiązująca do elementów lotniska - z głównym, dużym holem, jako centrum organizacyjnym szkoły. Katarzyna Łapińska-Szymańska, kandydatka na nową wiceburmistrz gminy Kątów Wrocławskich dodaje: - Wspólnie z członkami komisji wprowadziliśmy do istniejących już założeń wiele ciekawych pomysłów, jak na przykład taras widokowy z lornetkami, salę multimedialną do wykładów z fizyki, aerodynamiki i spotkań z ludźmi związanymi z lotnictwem, oczywiście ogólnodostępny dla wszystkich plac zabaw i otwarte dla mieszkańców boisko sportowe. Dodatkowo obiekt będzie posiadał bieżnię lekkoatletyczną i być może zmieści się na jego terenie nieduża górka na zimowe saneczkowanie.

Na podstawie wybranego projektu konkursowego w 2019 roku rozpocznie się projektowanie szkoły. Całość powinna być oddana do użytku w 2021 roku.