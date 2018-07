Dobrze znany mieszkańcom Wrocławia deweloper Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budowlane sp. z o.o. rozpoczął sprzedaż mieszkań w swojej nowej inwestycji na Sołtysowicach. W ofercie przedsiębiorstwa możemy znaleźć 138 nowych mieszkań w dwóch czteropiętrowych budynkach.

Nowa inwestycja WPB to doskonała propozycja dla osób, które szukają mieszkania w bliskim sąsiedztwie terenów zielonych, w okolicy z niską zabudową. Realizowane przez przedsiębiorstwo dwa czteropiętrowe budynki, zlokalizowane w północnej części Wrocławia, zostały zaprojektowane z myślą o klientach mających różne potrzeby i wymagania. Nowe mieszkanie dla siebie znajdą w nich zarówno single, pary, rodziny jak i osoby inwestujące w nieruchomości pod wynajem. Inwestycja "Przy ulicy Przejazdowej" to 138 mieszkań o powierzchni od 36 do 68 metrów kwadratowych. Znajdziemy w niej mieszkania dwupokojowe i trzypokojowe (wraz z balkonami lub tarasami), w tym lokale z osobną kuchnią idealne pod wynajem oraz kilka mieszkań dwupoziomowych. Wszystkie klatki wyposażone są w windy, natomiast pod budynkiem deweloper przewidział garaż podziemny dla posiadaczy samochodów.Nowa inwestycja przedsiębiorstwa zlokalizowana jest na osiedlu Sołtysowice, w północnej części Wrocławia. Niewątpliwym atutem położenia jest bliskość dużej ilości terenów zielonych. Las Sołtysowicki to świetne miejsce na spacery czy odpoczynek na łonie natury. Oprócz tego, niedaleko osiedla przepływa rzeka Widawa, wzdłuż której znajdują się atrakcyjne trasy dla miłośników biegania, jazdy na rowerze czy pieszych wędrówek. Relaks na świeżym powietrzu to nie jedyne atuty płynące z lokalizacji nowego osiedla. Blisko - bo 2 km od ul. Przejazdowej - znajduje się Centrum Handlowe Korona, gdzie przyszli mieszkańcy będą mogli zrobić pełne zakupy, skorzystać z oferty punktów gastronomicznych i usługowych oraz kina.Inwestycja została rozpoczęta w lutym 2018 roku, a jej planowany termin zakończenia to grudzień 2019 roku. Więcej szczegółów na temat inwestycji oraz pełną ofertę mieszkań można znaleźć na stronie WPB: https://www.wpb.wroc.pl/inwestycja/przy-ulicy-przejazdowej . Może to właśnie ul. Przejazdowa stanie się Twoim nowym miejscem zamieszkania?Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budowlane to firma, która trwale wpisała się w obecny kształt Wrocławia. Podczas swojej 60 letniej działalności, przedsiębiorstwo wybudowało ponad 30 tys. mieszkań, w których obecnie mieszka ponad 120 tys. wrocławian. Inwestycje, które realizuje firma od lat cechuje pewność, wysoka jakość oraz solidność. Pełną ofertę mieszkaniową WPB można znaleźć na stronie spółki.