Nowa inwestycja na Nadodrzu. Zajezdnia Wrocław przy ul. Krętej. Zobacz wizualizacje!

Bouygues Immobilier Polska, czyli polski oddział francuskiego dewelopera, przygotowuje realizację nowej inwestycji mieszkaniowej we Wrocławiu.

Przy ul. Krętej na Nadodrzu zbuduje 7-kondygnacyjny budynek mieszkalny o nazwie Zajezdnia Wrocław, w którym znajdzie się 198 mieszkań. Będzie to już szósta inwestycja tego dewelopera we Wrocławiu, a druga na Nadodrzu. Budowa rozpocznie się w drugiej połowie roku.

- Zajezdnia to położona na rewitalizowanym Nadodrzu nowoczesna inwestycja z kameralnymi apartamentami, które z pewnością zainteresują inwestorów – mówi Łukasz Paryś, dyrektor wrocławskiego oddziału Bouygues Immobilier. – Budynek wkomponuje się w architekturę i klimat tej części miasta. Już na etapie projektowania zadbaliśmy o to, by standard wykończenia budynku i części wspólnych spełniał oczekiwania najbardziej wymagających. Wykorzystamy materiały wysokiej jakości i nowoczesne rozwiązania estetyczne – zapewnia.

Studio w Zajezdni Wrocław

Zdecydowana większość mieszkań w Zajezdni Wrocław to mieszkania jednopokojowe typu studio o powierzchni 25 - 27 mkw. Do większości z nich przynależeć będą balkony. Wyróżniają się wśród nich mieszkania z przeszklonymi wykuszami od ul. Krętej. Dzięki dużym przeszkleniom będą bardzo jasne, a co więcej, będzie można wydzielić w nich sypialnię. Część kawalerek będzie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych (szersze korytarze, więcej miejsca w łazience itp.).

– To daje spore możliwości wyboru i umożliwia zakup mieszkania w ciekawej konfiguracji wielkości wnętrza i balkonu. Z jednej strony mamy bardzo poszukiwane na rynku kawalerki, z drugiej mieszkania o innych układach pomieszczeń, które urozmaicają naszą ofertę – mówi Magdalena Pietrzak, manager najnowszego projektu Bouygues Immobilier.

W Zajezdni Wrocław zaprojektowano także większe mieszkania – 2-pokojowe i 3-pokojowe o powierzchni do 56 mkw., do których to mieszkań na pierwszym piętrze przynależeć będą ogródki o powierzchni do 80 mkw. Deweloper oferuje możliwość kupienia mieszkania z wykończeniem. Ponadto w budynku przy ul. Krętej zaplanowano

reprezentacyjny hol wejściowy, klub mieszkańca, miejsca parkingowe i lokale usługowe w parterze budynku. Przedsprzedaż mieszkań trwa. Ceny zaczynają się od 249 900 zł.

Tramwajem koło parku

Bezpośrednie sąsiedztwo przystanków tramwajowych („Słowiańska”, „Dworzec Nadodrze”, „Nowowiejska”) pozwala na sprawne poruszanie się po całym mieście. W pobliżu Zajezdni Wrocław kursuje regularnie aż 7 linii tramwajowych (m.in. okólne linie 0P i 0L). Dojazd do ścisłego centrum zajmuje nieco ponad kwadrans, na plac Grunwaldzki – niecałe 10 minut. Zajezdnia Wrocław będzie doskonałą bazą wypadową także do dalszych podróży za miasto. Z pobliskiego Dworca Nadodrze odjeżdżają pociągi Intercity, TLK i Kolei Dolnośląskich. Z Zajezdni Wrocław będzie blisko także do parku, a właściwie dwóch parków: Słowiańskiego od wschodu i Staszica od zachodu. Budynek znajdzie się na obszarze historycznego układu urbanistycznego Przedmieścia Odrzańskiego, wpisanego do ewidencji zabytków.

Francuzi ewidentnie polubili Nadodrze i coraz mocniej inwestują w jego rozwój. - Energiczna rewitalizacja tchnęła nowe życie w Nadodrze, które przeżywa renesans. Cieszymy się, że jesteśmy częścią tych pozytywnych zmian – podkreśla dyrektor Łukasz Paryś. Przypomnijmy, że przy ul. Drobnera niedawno rozpoczęły się prace budowlane w apartamentowcu Centreville, w którym powstanie 69 mieszkań o powierzchni od 30 do 150 mkw., garaż podziemny i 10 lokali usługowych. Francuski deweloper działa prężnie nie tylko w tej części Wrocławia. Na Kępie Mieszczańskiej kończy inwestycję Jagiełły 6, a wcześniej zbudował mieszkania przy wybrzeżu Wyspiańskiego 11, przy ul. Pięknej i przy parku Grabiszyńskim.

Bouygues Immobilier Polska inwestuje także w Warszawie i Poznaniu. W trzech miastach Polski od 2001 roku zrealizował już 32 inwestycje, w których oddał do użytku ok. 5 tysięcy mieszkań.