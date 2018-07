Turyści zmierzający przez Rybnicę Leśną do schroniska Andrzejówka mają nową atrakcję. To tablice, dzięki którym można poznać wiele ciekawostek przyrodniczych, krajoznawczych i historycznych, związanych z tą urokliwą okolicą.

Jaką rozpiętość skrzydeł ma występujący tu puchacz? Jaką sensację kryje tajemniczy gniewosz plamisty? Dlaczego jedna z tutejszych skał ma bezcenne znaczenie, choć wygląda dość niepozornie? I dlaczego jedna z zalesionych gór nie jest „prawdziwa”? I z jakiego powodu przyjeżdżała tu telewizja z dawnego NRD? Odpowiedzi na te pytania, oraz szereg innych, można już znaleźć przy drodze prowadzącej przez Rybnicę Leśną do zabytkowego schroniska Andrzejówka. Tablice opatrzono też interesującymi zdjęciami. Turyści i mieszkańcy, poruszający się tym szlakiem, mogą dzięki planszom poznać tajniki dotyczące tutejszej przyrody, historii, krajobrazu czy mającego w okolicy ponad stuletnią tradycję wydobycia melafiru.



Tablice zostały podarowane miejscowości przez Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy, do których należy znajdująca się w Rybnicy Leśnej Kopalnia Melafiru.



- Symboliczne przekazanie tablic zbiegło się z nadchodzącym okresem wakacyjnym. To czas, kiedy w Rybnicy Leśnej pojawia się wielu turystów. Liczymy, że i dla nich, i dla mieszkańców, plansze będą ciekawą atrakcją. Tym bardziej, że nie są usytuowane w przypadkowych miejscach. Zostały zamontowane tak, aby znajdujące się na nich informacje i zdjęcia były zgodne z tym, co w danym miejscu widzimy. A ponieważ widok naszej kopalni też stanowi dla odwiedzających atrakcję turystyczną, jedna z tablic jest poświęcona wydobyciu melafiru - mówi Jakub Madej, prezes KSS Bartnica.



W uroczystości symbolicznego przekazania plansz uczestniczyła m.in. Urszula Sawińska, sołtys Rybnicy Leśnej. - Mieszkam tu od 28 lat i w naszej miejscowości nie było do tej pory takiej atrakcji dla turystów. Myślę, że tablice staną się jedną z wizytówek Rybnicy Leśnej. I że dzięki nim turyści lepiej poznają walory okolicy - mówi pani sołtys.

